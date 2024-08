La circolazione ferroviaria è rallentata per un incendio in prossimità della sede ferroviaria tra Salone e Anagni sulla linea Alta Velocità Roma Napoli. I treni in direzione Roma, come annunciato da Trenitalia con una nota delle 14.30, “seguiranno percorsi alternativi con rallentamenti fino a 60 minuti”. La stessa azienda, con un comunicato di un’ora dopo, alle 15.30, ha aggiornato i tempi di percorrenza, spiegando che i treni sulla linea partiti da Cassino e diretti verso la Capitale potranno impiegare fino a 90 minuti. Sul luogo dove sono divampate le fiamme sono giunte squadre dei Vigili del Fuoco e dei tecnici di RFI.

L’incendio sulla linea Alta Velocità Roma Napoli è solamente l’ultimo disagio di un’estate tragica per i pendolari che quotidianamente si trovano a dover prendere i mezzi per raggiungere la Capitale per motivazioni di lavoro. Un vero e proprio esodo quotidiano che va avanti tutto l’anno e che nei mesi più caldi diventa un inferno per tanti, quasi tutti, a partire dalla mattina fino ad arrivare alla sera. Ritardi, treni cancellati, incendi, stazioni chiuse al proprio arrivo se i tempi di percorrenza sono più dilatati: un incubo che i pendolari raccontano e lamentano quotidianamente sul gruppo Facebook dedicato alla linea Roma Cassino e che ogni giorno pullula di messaggi di denuncia.

Incendio sulla linea Alta Velocità Roma Napoli

Come spiegato da Repubblica, l’incendio che ha bloccato la linea Alta Velocità Roma Napoli ha interessato la zona di Corcolle, alla periferia est di Roma. Le fiamme sono divampate da un campo in via Ripatrasone e a causa del forte vento continuano a non placarsi. L’incendio ha costretto alla sospensione della circolazione ferroviaria sulla linea dell’Alta Velocità Roma Napoli tra Salone e Anagni, con ripercussioni importanti in termini di orari anche sulla circolazione dei treni regionali. Per spegnere il rogo sono arrivate sul posto sette squadre della Protezione Civile e i vigili del fuoco; è stato richiesto anche il supporto dei Canadair.