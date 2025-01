Tutto per una canzone, il cast del film

Giovedì 2 gennaio 2024 va in onda, nel pomeriggio di Canale 5, alle ore 14,10, il film sentimentale del 2017 dal titolo Tutto per una canzone. La pellicola è una produzione canadese ed è diretta dal regista R.C. Newey, al suo esordio sullo schermo.

La protagonista femminile del film Tutto per una canzone è interpretata dall’attrice statunitense Becca Tobin, conosciuta dal pubblico per il personaggio di Kitty Wilde nella serie televisiva di successo “Glee“. Al suo fianco recita l’attore Kevin McGarry, noto per aver preso parte a film come “Saw 3D – Il capitolo finale” (2010) e “Lucky” (2012) e in “Un Natale da Corgi”. Nel cast accanto a loro compaiono anche: Kendra Timmins, James McGowan, David Keeley, Zarrin Darnell-Martin, Jason Paul e Ted Jefferies.

Tutto per una canzone, la trama del film

Tutto per una canzone racconta la storia della star del pop Adelaide Kay che, dopo l’ennesima discussione con il suo manager, decide di prendersi una pausa dal mondo che la circonda. L’uomo, infatti, tende ad avere il pieno controllo sulle scelte personali e professionali della ragazza, impedendole di esprimere davvero sé stessa e rendendola spesso triste e nervosa. Stanca di questa situazione, Adelaide fugge dal tour bus pronta a godersi un po’ di libertà e relax.

La ragazza, però, si rende ben presto conto di non sapere dove andare e, sopratutto, di non avere neanche soldi con sé. Completamente sola nel pieno dell’inverno della Pennsylvania, Adelaide si sente persa, ma per fortuna accorre in suo aiuto la famiglia Lapps. Quest’ultimi, nonostante la generosità dimostrata, in realtà non stanno attraversando un bel periodo dal punto di vista economico, rischiando perfino di perdere la fattoria di famiglia.

Adelaide, però, si gode la loro compagnia, felice che nessuno di loro la riconosca e di poter essere finalmente una ragazza come tante altre. In realtà, il figlio maggiore dei Lapps, Dillon (Kevin McGarry), sa bene che Adelaide è una star della musica, e progetta di vendere le sue foto alla stampa per poter ottenere il denaro necessario per risollevare le sorti della sua famiglia. Il piano, però, non andrà come previsto e, giorno dopo giorno, i due si avvicineranno sempre di più fino ad innamorarsi l’uno dell’altra.

