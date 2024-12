Un Natale da Corgi, diretto da Andrew Cymek

Mercoledì 25 dicembre 2024, andrà in onda, su Canale 5 alle ore 13:40, la commedia sentimentale per tutta la famiglia, del 2019, Un Natale da Corgi. La regia è del canadese Andrew Cymek, autore anche de La rivincita dell’amore, e la distribuzione è della casa di produzione cinematografica Nicely Entertainment.

La protagonista del film Un Natale da Corgi è Kelly Kruger, già nota al pubblico per aver rappresentato Mackenzie Browning nella soap opera Febbre d’amore. Al suo fianco, Kevin McGarry protagonista di diversi film della serie romantica Hallmark Il velo nuziale. Completano il cast Ariella Cannon, Davide Fair, Peter Nelson, Jennifer Dale, Jennifer Vallance e Alys Crocker. La sceneggiatura di Un Natale da Corgi è di Andrew Cymek, Brigitte Kingsley e Patrick McBrearty.

La trama del film Un Natale da Corgi: galeotto fu il cagnolino

In Un Natale da Corgi, Lauren (Kelly Kruger) è una mamma single e una vera e propria stacanovista. Tuttavia ciò che desidera per Natale è solamente un po’ di riposo e relax, motivo per cui decide di portare suo figlio Jacob (Davide Fair) dai nonni per le festività natalizie.

Una volta giunta a destinazione, la donna scopre che i suoi sono in Florida. A quanto pare nessuno si aspettava che lei tornasse a casa per le vacanze. Tutti, compresi i genitori e la sorella stessa, avevano semplicemente dato per scontato che lei avrebbe come sempre lavorato a pieno ritmo.

Lauren e il figlio, pur essendo rimasti soli, decidono ugualmente di rimanere. Jacob stufo della quotidianità chiede di ricevere un cagnolino in regalo, ma la madre tira fuori ogni scusa possibile per farlo desistere.

Un giorno la giovane madre s’imbatte in Ben (Kevin McGarry), un padre single residente in zona, restandone affascinata. L’uomo, a seguito di qualche titubanza iniziale, le confessa di aver preso un Corgi per la figlia Charlie e chiede così a Lauren di nascondere il cane fino a Natale.

La donna, in realtà, accetta a malapena e con riluttanza la proposta dell’uomo anche perché sa di dover tenere nascosta la faccenda del cagnolino sia al figlio che alla ragazzina. Nonostante ciò la donna inizia a familiarizzare col cucciolo: gioca e si prende cura di lui.

I trucchi che Lauren e Ben dovranno escogitare per tenere a bada l’adorabile cucciolo di Corgi, faranno nascere tra loro una simpatica e autentica complicità che, forse, si tramuterà in qualcosa di più profondo.

Giunta la vigilia di Natale, la madre di Jacob si reca da Ben col cane. I due si ritrovano a decorare cupcake, a dialogare, a scherzare e a condividere opinioni, sogni e speranze sopite.

La bella Lauren troverà un po’ di tempo per sé stessa in questo periodo di feste o scoprirà molto più di quanto si aspettava? L’affetto del Corgi e la sua innata dolcezza animale, insieme al magico spirito del Natale, ben presto glielo riveleranno.