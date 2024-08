Ultime notizie: morta l’attrice statunitense Gena Rowlands

La grande e famosissima attrice Gena Rowlands – per molti anni una vera e propria icona del cinema statunitense – si è spenta all’età di 94 anni, mancando all’affetto del suo (altrettanto famoso) marito, il regista John Cassavetes. Uno dei suoi vezzi era quello di sedersi sulle sedie al contrario dopo che aveva visto la collega Marlene Dietrich farlo nel film ‘L’Angelo azzurro‘; ma certamente verrà ricordata soprattutto per la grande bellezza e il grande fascino che ha sempre portato sullo schermo cinematografico e in quello televisivo, giocando ruoli fondamentali in pellicole come ‘La sera della prima‘, ‘Love streams‘, ‘Una moglie‘, ‘Gloria‘ e – sul piccolo schermo – nelle serie ‘Bonanza‘ e ‘Il dottor Kildare‘.

La scorsa notte, all’interno di una casa vacanze che si trova a Porto Cesareo, in Salento, si è verificata una violenta esplosione che ha causato il ferimento – parrebbe in modo grave – di tre turisti originari di Gravina: si tratta di un uomo 53enne, di sua figlia di 23 e del suo fidanzatino 24enne. Tutti sono rimasti ustionati e sono stati ricoverati in ospedale tra Bari e Brindisi; mentre l’intervento rapidissimo dei Vigili del fuoco ha permesso di estinguere le fiamme e mettere – in un secondo momento – in sicurezza l’intera area dell’esplosione. La fuga di gas (all’origine del forte boato) è avvenuta al pian terreno dell’abitazione dopo che uno dei tre turisti – allertato da un odore acre che avvertiva – ha acceso la luce dando origine ad una piccola scintilla.

Una spettacolare – quanto potenzialmente drammatica – eruzione si è registrata nella notte di Ferragosto sul monte Etna, causando uno spettacolo ma anche una nuvola di polvere lavica che ha ricoperto quasi tutta la città di Catania, costringendo (come spesso accade in questi casi) le autorità dell’aeroporto a chiuderlo annullando tutti i voli previsti: lo stop dei voli è rimasto in vigore fino alle 18:00 di ieri, mentre ora la situazione sembra essere tornata regolare. Secondo alcuni video di sorveglianza, la colata lavica si è interrotta attorno alle 3:30 di notte; mentre vale la pena ricordare – da un lato – che la precedente eruzione risale solamente a poco più di un mese fa e – dall’altro lato – che in quel di Catania si erano appena concluse le operazioni di rimozione della cenere lavica che si era depositata al suolo.

È di un morto – precisamente una donna – e ben sei feriti, il bilancio del violento incidente stradale avvenuto nella mattinata di ieri a Parona (in provincia di Verona), dove un autobus è uscito di strada e ha colpito un muretto che si trovava oltre la carreggiata opposto: le cause per ora sono ancora ignote, ma le autorità hanno già avviato tutte le indagini di rito. Per aiutare i passeggeri rimasti intrappolati nel veicolo sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere alcune persone, compreso l’autista; mentre la vittima aveva riportato delle gravi ferite agli arti e i soccorritori del 118 – nonostante l’intervento rapido – non sono riusciti a salvarla. I feriti sono stati trasportati in vari ospedali della zona e la strada è stata chiusa al transito.

Nella mattinata di oggi – ovviamente i 16 agosto 2024 – attorno alle ore 8:00, un temporale molto violento a cui hanno fatto seguito anche delle trombe marine, ha colpito la provincia di Imperia provocando gravi danni alle strutture balneari della zona: le chiamate ai centri di soccorso sono state numerose e – secondo il parere dell’Arpal – dietro al vero e proprio nubifragio ci sarebbe il fenomeno detto ‘downburst‘. Nella zona si sono registrati – inoltre – molti allagamenti e alcune cabine elettriche nel comune di Ventimiglia hanno preso fuoco; così come i Vigili del fuoco sono dovuti anche intervenire per la caduta di alcuni vecchi tralicci e di diversi alberi.

Un bambino di 7 anni che stava nuotando in una piscina all’interno di un agriturismo a Vico Equense è annegato, forse – ma va ancora accertato dalla indagini aperte immediatamente dopo – a causa di un malore improvviso o di una congestione: la sua salma è stata sequestrata per essere sottoposta ad autopsia per volere dalla Procura di Torre Annunziata. Il bambino era originario della vicina Castellammare di Stabia, dove per il lutto sono state annullate tutte le festività che erano in programma per la giornata di Ferragosto.