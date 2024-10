Ultime notizie: Sammy Basso è morto, aveva 28 anni e soffriva di progeria

È stata data in mattinata la triste notizia della morte di Sammy Basso, il 28enne che aveva fatto dell’informare le persone sulla progeria – la malattia di cui soffriva fin dalla nascita – una vera e propria missione di vita che l’aveva portato già nel 2005 a fondare l’Associazione italiana progeria (A.I.Pro.Sa.B). Il decesso – rendono noto alcune fonti dell’Associazione citata da diversi quotidiani – sembra essere legato ad una complicazione della malattia che l’avrebbe colto mentre si trovava in un ristorante dopo il rientro in Italia dalla Cina.

Ultime notizie dal Moto Gp: Pecco Bagnaia vince la sprint race in Giappone

Doppietta delle Ducati ufficiali nella sprint race del GP del Giappone – corsa ieri mattina sul circuito di Motegi -: al primo posto di Bagnaia si accoppia il secondo di Bastianini, che precede le Ducati private di Marc Marquez – terzo al traguardo – con Jorge Martin che stacca il ducatista primo in classifica di esattamente 15 punti. Una sprint race che ha confermato il dominio assoluto delle moto di Borgo Panigale, con sette in fila all’arrivo: in pole position è partito il giocane Acosta, che – però – è caduto a soli 4 giri dalla bandiera a scacchi mentre si trovava al comando della corsa; mentre Martin – partito dall’11esima posizione in griglia – è riuscito ad effettuare una bella rimonta. Per Pecco Bagnaia si tratta del 13esimo successo stagionale, 6 dei quali ottenuti nelle sprint race.

Le previsioni meteorologiche: ultime notizie sul maltempo

Dopo una settimana che ha visto in prevalenza piogge – in alcuni casi anche abbondanti – nel nostro bel paese, il fine settimana ha concesso una tregua con due giornate soleggiate ed anche abbastanza calde, ma la prossima settimana inizierà nel segno del peggioramento con l’instabilità che tornerà a farla da padrone su molte regioni: le prime piogge nella giornata di lunedì interesseranno la Liguria, mentre il giorno successivo la perturbazione atlantica interesserà tutte le regioni del Nord ed anche l’alta Toscana, con peggioramenti successivi nel corso dei giorni seguenti.

Jannick Sinner vincente nella prima partita a Shangai: ultime notizie dal tennis

Buona partenza del tennista azzurro nel Master 1000 di Shanghai: Sinner ha battuto il giapponese Taro Daniel in due set, mettendo subito in chiaro con il 6-1 del primo la differenza sul cemento cinese; e – seppure nel secondo set Daniel ha opposto una maggiore resistenza – alla fine l’azzurro si è aggiudicato il match con facilità ed ora troverà come avversario un argentino, Etcheverry, che ha eliminato l’olandese Van de Zandschulp in 3 set. Buona anche la partenza del rivale numero 1 del tennista azzurro, lo spagnolo Alcaraz, vincente anche lui in due set contro il giocatore di casa, Shang. Per il tennista italiano si tratta della 250esima vittoria in partite dei tornei ATP.

Le ultime notizie sulla guerra tra Israele e Libano

In vista del 7 ottobre, anniversario dell’inizio della guerra tra Israele ed Hamas, l’Idf sta espandendo le operazioni militari dell’esercito nella striscia di Gaza. Intanto – secondo quanto riportato dai media – l’attacco israeliano nei confronti dell’Iran sta per iniziare: fonti di Hezbollah hanno dichiarato che nel corso di un attacco è stata colpita una base israeliana ed Haifa; mentre la televisione saudita ha comunicato che il successore di Nasrallah – Saffedine – è rimasto ucciso nel corso di un attacco portato da militari israeliani nella zona sud di Beirut, insieme ad alcuni elementi dei pasdaran. L’Iran ha chiamato ad un coordinamento tutti i Paesi e movimenti che sostengono la resistenza contro Israele ed il “regime” sionista, definendo l’attacco missilistico che è stato sferrato nei giorni scorsi una “lezione” ad Israele. Dalla Francia, il presidente Macron richiede che le armi che sono state fornite in precedenza ad Israele ed usate a Gaza, non vengano fornite in futuro, specificando che il suo Paese già non le fornisce.