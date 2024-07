Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, blackout informatico in tutto il mondo: “Ritorno graduale alla realtà”

Quella di ieri è stata una giornata decisamente storica a livello mondiale a causa di una serie di blackout e di guasti registrati a in tutto il globo, soprattutto fra compagnie aeree e istituti di credito. Tutta colpa, o almeno così sembrerebbe, di un errore nell’aggiornamento di Falcon Sensor, il software di cybersicurezza Crowdstrike, un sistema che permette di contrastare le intrusioni hacker che a sua volta è andato ad inficiare sui programmi di casa Microsoft, generando il caos.

Dopo l’aggiornamento, infatti, sono apparse numerose schermate blu che hanno mandato in palla aeroporti, istituti bancari, stazioni ferroviarie da Berlino a Londra, passando per la Spagna, gli Stati Uniti, Israele e Australia, tutte quelle nazioni dove appunto il software in questione è stato aggiornato, restituendo poi il messaggio di errore. Fortunatamente dopo qualche ora il caso è rientrato con un ritorno graduale alla normalità ma i disagi sono stati moltissimi fra voli e treni cancellati, e non solo.

Ultime notizie, Trump: “Sarò il presidente di tutti”

E’ un Donald Trump quasi democratico quello che è apparso durante l’ultima giornata della convention repubblicana di Milwaukee. L’ex presidente degli Stati Uniti si è rivolto alla platea presente nonché agli americani da casa, dicendo che se verrà eletto sarà il presidente di tutta l’America, non solo di metà.

Inoltre, ha fatto sapere di essere pronto a riportare la pace nel mondo, con riferimento in particolare alla guerra in Ucraina e a quella in Medioriente lungo la striscia di Gaza. Fra le priorità in caso di elezione anche la questione degli immigrati illegali in entrata negli Stati Uniti dal confine con il Messico, e le trivellazioni petrolifere. In festa i presenti che hanno continuato ad applaudire il loro leader e ad intonare il grido “Usa, Usa”.

Ultime notizie, esplode drone a Tel Aviv

Grande paura ieri a Tel Aviv, capitale di Israele, dopo che un drone è esploso causando la morte di una persona e il ferimento di altre. Secondo quanto emerso, il velivolo sarebbe stato dirottato in Israele dai ribelli yemeniti degli Houthi, che da mesi stanno bombardando il territorio israeliano, dopo lo scoppio della guerra con Hamas.

I ribelli avrebbero lanciato un missile balistico e quattro droni, tutti neutralizzati dalla contraerea israeliana tranne appunto il drone deflagrato, che tra l’altro è esploso a pochi metri dalla sede dell’ambasciata americana di stanza a Tel Aviv. Non è ben chiaro se si sia trattato di un attacco diretto agli Stati Uniti fatto sta che la vittima e i feriti non risultano essere dipendenti dello stesso edificio.

Ultime notizie, i nuovi palinsesti della Rai

Ieri era la giornata della presentazione dei palinsesti della Rai per la prossima stagione. Una delle certezze è quella di Carlo Conti che, per la televisione si stato si fa addirittura in tre dopo aver ricevuto la nomina a direttore e conduttore del Festival di Sanremo nell’edizione del prossimo anno, che si sposterà però di una settimana. Tra i vari programma segnalati anche quello intitolato “insider” che vede il ritorno in tv di Roberto Saviano.

La presentazione dell’offerta al pubblico italiano è avvenuta a Napoli. Molti gli show che andranno in onda sulla seconda rete nazionale. Dopo la sospensione dei giorni scorsi, la giornalista Serena Bortone ha rifiutato la conduzione di un programma nel quale si parlava di cultura e non di politica. Le due assenze che si sono notate e delle quali si parla molto sono quelle di Amadeus, passato al Nove, e di Fiorello.

Ultime notizie, le previsioni del tempo in Italia

L’anticiclone Caronte andrà in crisi nel weekend e domenica al nord si avranno diversi temporali, che in alcuni casi saranno accompagnati anche dalla grandine. Successivamente si avrò anche un calo delle temperature nei primi giorni della prossima settimana con il caldo che sarò meno afoso. Nella giornata di oggi sull’arco alpino si sono già visti i primi effetti dell’arrivo di aria più fresca e domani le regioni del nord potrebbero far registrare delle piogge.

Ultime notizie, Pogacar re del Tour de France

Lo sloveno Tadej Pogacar si è dimostrato anche ieri superiore a tutti gli avversari vincendo la quarta tappa di questa edizione della “Grand Boucle”. Pogacar ha vinto la frazione che si chiudeva a Isola 2000, mettendo ancora minuti tra se ed i suoi inseguitori più vicini, Vingheegard e Evanepoel, e chiudendo in pratica la corsa, potendo contare su un vantaggio importante in vista dell’ultima tappa di domenica a cronometro che si concluderà a Nizza.











