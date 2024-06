Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Bolivia: fallito golpe militare, arrestato generale Zuniga

In Bolivia è stato tentato un golpe militare, con l’esercito che ha fatto irruzione nel palazzo del governo. Alla fine il tentativo di prendere il potere con le armi è fallito, ma i militari si sono ritirati dopo che il presidente Luis Arce, ha cambiato i vertici delle forze armate.

Lo stesso capo di stato boliviano ha commentato dicendo che “Ha vinto la democrazia” e aggiungendo: “Nessuno può portarci via la democrazia che abbiamo conquistato”. I militari sono stati guidati dal comandante dell’esercito boliviano Juan Josè Zuniga, che in seguito è stato arrestato, ma arrivando con i carri armati fino all’edificio governativo.

Ultime notizie, l’omicidio del povero Thomas

Continuano le indagini in merito all’omicidio del povero Thomas, il giovane ucciso a Pescara da parte di due minorenni per pochi euro. Come riferito nella giornata di ieri da RaiNews, il Gip del tribunale dei minori dell’Aquila ha convalidato il fermo dei due minori indagati, con il pubblico ministero che parla di “Efferatezza inaudita”.

Entrambi sono stati rinchiusi in un istituto per minori e al momento i due sedicenni si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Sembra inoltre che dopo l’omicidio uno dei due si sia anche scattato un selfie. Da segnalare anche il sospetto che l’omicidio sembrerebbe essere stato premeditato secondo quanto emerso nelle ultime ore in base ad uno scatto raccolto da una telecamere di sorveglianza.

Ultime notizie, Giorgia Meloni sull’Ue

Il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, si è espressa nella giornata di ieri alla Camera, nelle comunicazioni in vista del consiglio europeo che si terrà oggi e domani in quel di Bruxelles. Il premier ha spiegato che il nuovo europarlamento che si insedierà alla metà del mese prossimo è “frutto delle indicazioni espresse nelle urne, che hanno rappresentato una tappa molto importante nella storia d’Europa da cui trarre importanti indicazioni”, date anche da “tutte le forze politiche: in questi mesi tutti hanno sostenuto la necessità di un cambiamento nelle politiche Ue, nessuno ha detto che sarebbe stato sufficiente mantenere lo status quo. Tutti hanno concordato su un punto: l’Europa deve intraprendere una direzione diversa rispetto al posizionamento preso finora”.

Alla vigilia del voto sulle nomine dei vari rappresentanti dell’Unione Europea, con la conferma di Ursula Von der Leyen, e di un quartetto apicale senza nessun rappresentante italiano, la premier nel suo discorso alla Camera dei Deputati, ha definito l’Europa ed il suo consiglio un “Gigante burocratico” che non tiene conto delle indicazioni di voto arrivate da parte dei cittadini nelle recenti elezioni europee e ribatte che è arrivata l’ora del cambiamento. Il discorso di Giorgia Meloni ha avuto la durata di un’ora e durante i sessanta minuti quasi tutte le frasi pronunciate sono state contro l’Europa. La premier italiana, usando toni da comizio, ha affermato che si è trattato di una vera e propria “conventio ad excludendum”. Successivamente anche il Presidente Mattarella, parlando con la premier nel corso di una colazione di lavoro, ha ribadito che non si può escludere l’Italia nelle nomine.

Ultime notizie, estate in ritardo al nord

Non vuole proprio cominciare l’estate al nord Italia, con le regioni del settentrione, a cominciare da Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, che sono interessante da un’ondata di maltempo tutt’altro che tipica per questo periodo.

La Protezione Civile ha diramato nella giornata di ieri un’allerta di colore arancione per quanto riguarda Lombardia ed Emilia Romagna, a causa del maltempo che sta interessando quelle zone. Allerta gialla in altre sette regioni fra cui il Veneto, per cui il governatore Luca Zaia ha diramato lo stato di emergenza. Tutta colpa di una perturbazione che sta interessando il nord proveniente dall’Irlanda ma è probabile che già da giovedì 27 giugno dovrebbe tornare il caldo, o almeno così sperano gli albergatori.

Ultime notizie, incidente stradale con un morto sulla E45

Un operatore del soccorso stradale è stato travolto dal furgone di un corriere che stava percorrendo la E45 in direzione Cesena ed è rimasto ucciso. L’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi in provincia di Perugia, nei pressi dell’uscita per Sant’Egidio mentre l’operatore era impegnato nel soccorso di un mezzo rimasto in panne.

L’intervento dei soccorsi è stato immediato ma per l’operatore, che aveva riportato ferite molto gravi non c’è stata possibilità di salvezza. Polizia e autorità giudiziaria sono in azione per cercare di ricostruire la dinamica dell’investimento e accertare le eventuali responsabilità.

Ultime notizie, due feriti a Bari nell’esplosione durante l’assalto ad un Bancomat

Un tentativo di scassinamento di un bancomat, eseguito nella notte scorsa a Bitonto, in provincia di Bari, ha causato un’esplosione ed il ferimento di due persone che sono poi state scaricate davanti all’ingresso del Policlinico del capoluogo pugliese.

I due feriti erano insieme ad altri complici e sono feriti molto gravemente. Uno dei due banditi si trova nel reparto di rianimazione, mentre il secondo, che è stato colpito al volto dall’esplosione, è stato operato con un delicato intervento chirurgico. La polizia locale sta indagando su quanto accaduto.

Ultime notizie, Incidente sul lavoro a Brugherio

Nella fabbrica Piomboleghe di Brugherio, in Via Eratostene, dove si lavorano i metalli, una esplosione avvenuta ieri mattina intorno alle 7.00, ha causato il ferimento in modo grave di un operaio 62enne che era di turno in quel momento all’interno della fabbrica. Il ferito è stato trasportato all’ospedale monzese

San Gerardo, in codice rosso e si trova ora ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale. Secondo le prime ricostruzioni fatte dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto, mentre l’operaio stava lavorando è stato investito da una colata di piombo liquido che ha provocato le gravissime ustioni.

Ultime notizie, tentato femminicidio a Roma

Un tentato femminicidio, seguito successivamente dal suicidio dell’uomo, è avvenuto intorno a mezzogiorno di ieri a Roma. La vittima è una donna di 50 anni proveniente dallo Sri Lanka, che dopo essere scesa in strada sanguinante, colpita dal marito all’addome, ha indicato ai carabinieri l’abitazione dalla quale era fuggita dando la colpa del ferimento al marito, che è stato trovato impiccato in casa. Il marito aveva 57 anni e la coppia aveva due figli. La donna si trova in ospedale in gravi condizioni.











