Le ultime notizie sul caos di Gaza, dopo che è stato riaperto il valico. Come

dimostrato dalle immagini dei droni, si vede un vero e proprio fiume umano, decine di migliaia di persone che stanno provando a tornare a casa dopo che le ostilità sono cessate a seguito della tregua firmata fra Israele e Hamas.

Gli sfollati sono stati però bloccati dall’esercito israeliano, dopo che Netanyahu ha appunto dato l’ordine di fermare tutti come atto di ribellioni per via del fatto che Hamas non avesse ancora rilasciato Arbel Yehoud, una donna di 29 anni che era stata rapita il 7 ottobre del 2023, il giorno dello scoppio del conflitto. Si calcola che 300mila palestinesi siano tornati nel nord della Striscia.

Ultime notizie, il giorno della Memoria

Ieri, 27 gennaio 2025, si è celebrata la Giornata della Memoria, il ricordo dello sterminio degli ebrei da parte dei nazisti durante la seconda guerra mondiale. Numerose le voci autorevoli che hanno ricordato quell’abominio, a cominciare dal Santo Padre, Papa Francesco, che attraverso la propria pagina X.com ha pubblicato un post in cui ha invitato a non dimenticare ne tanto meno a negare, ricordando anche i molti cristiani uccisi, fra cui “numerosi martiri”. Per il Papa bisogna debellare la piaga dell’antisemitismo così come ogni persecuzione religiosa. E Papa Francesco è stato il protagonista del murale di Alexsandro Palombo, un artista che ha scelto Milano per ricordare graficamente il giorno della memoria. Accanto al Pontefice vi si vede Edyth Bruck, una delle ultime deportate ancora in vita, quindi Liliana Segre e Sami Modiano, tutti in versione Simpson. Il murale è visitabile in via Michele Amari nel capoluogo lombardo, ed è descritto dal suo stesso artista come un modo per celebrare quelli che lui definisce alcuni “dei grandi custodi della memoria”.

Ad Auschwitz si è tenuta una cerimonia alla quale hanno presenziato autorità di tutta Europa, con capi di Stato e Reali, con il presidente Mattarella in rappresentanza dell’Italia. Riguardo a questo anniversario si è espressa anche la premier. Giorgia Meloni, che ha ricordato come la Shoah sia stata “un abominio nazista con la complicità del fascismo”. In Italia, a Roma dei messaggi molto duri contro le Ong, sono stati proiettati sia sulla Piramide Cestia che su altri palazzi del centro, con accuse di “antisemitismo”. In questa giornata ha preso la parola anche Papa Francesco il quale ha sollecitato a debellare l’antisemitismo, e a non negare l’orrore rappresentato dalla Shoah.

Ultime notizie, caos in Congo

E’ il caos in Congo, nota nazione africana. I ribelli di M23, sostenuti dal Ruanda, hanno preso il potere avanzando fino a Goma, città che si trovava nella zona orientale della Repubblica democratica. I video che ci giungono da quella parte del mondo mostrano scene di caos, fra chi si dispera ma anche molti che hanno festeggiato quella che definiscono una vera e propria “liberazione”.

Le linee di confine con il Ruanda sarebbero state chiuse, così come fatto sapere da numerosi testimoni citati da RaiNews. Nessuno quindi può entrare ne tanto meno uscire, a parte alcuni membri del personale dell’Onu e le loro famiglie che hanno lasciato il Paese stamane. La ribellione è stata ovviamente caratterizzata da spari, anche di artiglieria pesante, e ad ora le strade al di fuori di Goma sono bloccate, così come l’aeroporto, di conseguenza non si può scappare dal Paese utilizzando appunto il cielo, ma solo ed esclusivamente via bus. Approfittando della ribellione, presso il carcere di Goma si è verificata una evasione di massa, circa 3.000 detenuti sono quindi in libertà.

Ultime notizie, le previsioni del tempo sull’Italia

Nella giornata di ieri sull’Italia è arrivato un ciclone che ha portato un peggioramento delle condizioni del tempo, in particolare sulle regioni del nord dove si sono avuti piogge e rovesci temporaleschi, che si stanno estendendo verso le regioni del centro.

Una situazione che durerà almeno sino a metà settimana in quelli che sono popolarmente conosciuti come “i giorni della merla”. Nella seconda parte della settimana si avranno comunque condizioni di instabilità e variabilità, e soltanto nella prima settimana di febbraio si avrà il ritorno dell’alta pressione.

Ultime notizie, i duetti del festival di Sanremo

Dopo l’annuncio da parte di Carlo Conti. delle cover e dei duetti che saranno eseguiti nella quarta serata, sono apparsi immediatamente sui social i commenti dei vari cantanti relativamente alle canzoni che saranno interpretate ed ai partner dei duetti. Uno di questi vedrò Giorgia interpretare, insieme ad Annalisa, la canzone “Skyfall”, colonna sonora dell’omonimo film della saga di James Bond 007. Nel corso dell’annuncio il conduttore ha anche segnalato che durante il festival saranno consegnati anche dei permi alla carriera a Antonello Venditti e Iva Zanicchi.

Ultime notizie, arrestato in Belgio Radja Nainggolan

L’ex calciatore che in Italia ha vestito le maglie di Cagliari, Roma ed Inter, ed attualmente impegnato nel campionato belga di serie B, è stato arrestato nel suo Paese con l’accusa di traffico internazionale di droga.

Nainggolan è stato arrestato nel corso di una operazione che ha coinvolto circa una trentina di persone ed attualmente viene interrogato dalla polizia di Bruxelles nell’ambito di indagini condotte relativamente all’importazione dal Sud America di cocaina che avviene tramite il porto di Anversa. L’arresto del giocatore è stato confermato dal suo avvocato.

Ultime notizie, arrestato il latitante Paolo Aurelio Parrino

Il boss 78enne, parente di Matteo Messina Denaro è stato arrestato mentre stava entrando nell’ospedale di Magenta. Quello che è conosciuto come lo “Zio Paolo” viene considerato il maggiore referente in Lombardia, della mafia trapanese e, nel corso degli anni, avrebbe tenuto i contatti con la “primula rossa” della mafia. La latitanza di Paolo Aurelio Parrino è durata soltanto tre giorni in quanto l’ordine di fermo da parte degli agenti dove essere eseguito, il 25 gennaio ma il presunto boss si era reso irreperibile.