Ultime notizie, Corea del Sud: mandato d’arresto per Yoon

Continuano le indagini sul presidente sospeso della Corea del Sud Yoon Suk-yeol per la dichiarazione della legge marziale, intanto gli inquirenti hanno annunciato di aver presentato la richiesta di arresto dopo che ieri non si è presentato di nuovo a un interrogatorio. Era stato convocato tre volte, ma ogni volta non si è presentato. Si tratta del primo tentativo nella storia della Corea del Sud di arrestare un presidente prima del completamento dell’iter dell’impeachment.

Outfit Capodanno 2024, consigli e prezzi/ Look per le feste: dall'abito per lei alla camicia per lui

Privato dei suoi doveri presidenziali dal parlamento sudcoreano, Yoon attende una sentenza della Corte costituzionale per quanto riguarda l’impeachment. Mentre nel Paese divampa la peggiore crisi politica da decenni, Yoon deve affrontare anche altri guai giudiziari, come le accuse penali di insurrezione, per le quali rischierebbe anche l’ergastolo se non addirittura la pena di morte.

Jimmy Carter, morto a 100 anni ex presidente Usa: riceveva cure palliative/ Biden annuncia funerali di Stato

Ultime notizie, grave incidente automobilistico a Viareggio

Un grave incidente stradale avvenuto a Viareggio, sulla variante Aurelia ha provocato la morte di 2 persone, una donna di 39 anni di origine senegalese, Wagane Niasse, e la nipote 11enne. Sono rimasti feriti anche altri due bambini che si trovavano a bordo ed il marito della donna. L’incidente è avvenuto intorno alle 13.00 e l’auto stava procedendo in direzione di Massa quando si è scontrata con un’altra vettura.

La nipote è stata trasportata in ospedale dove è morta dopo il suo arrivo. Ricoverato anche il marito della donna ma le sue ferite non sono gravi, mentre lo sono quelle dei due figli che sono stati trasportati a Cisanello. Sull’altra autovettura viaggiava solo il conducente che è stato portato in ospedale per accertamenti.

Bollettino neve Capodanno 2025/ Previsioni meteo per la fine dell'anno: Italia divisa tra gelo e piogge

Ultime notizie, turista romano ucciso da uno squalo in Egitto

Un turista romano di 48 anni, Gianluca Di Gioia, è morto ucciso da uno squalo in località Marsa Alam in Egitto. Oltre a lui è rimasto ferito in modo grave un altro turista italiano. Peppino Frappani. Le autorità egiziane hanno comunicato che i due uomini si trovavano distanti dalla costa e che comunque in quel tratto di mare è vietata la balneazione.

L’aggressione da parte dello squalo è avvenuta in profondità mentre i due turisti stavano effettuando lo snorkeling senza una guida. Ad attirare gli squali potrebbero essere state le pinne dei turisti. Il ferito si trova ora nell’ospedale di Port Ghabib.

Ultime notizie sul Giubileo

Nella giornata di ieri è stata aperta la terza Porta Santa, quella della basilica di San Giovanni in Laterano. Ad effettuare la cerimonia, vista l’assenza di Papa Francesco, è stato Baldassarre Reina, cardinale vicario di Roma.

Questo evento è il primo non officiato dal Pontefice, che aveva invece aperto le prime due porte. Alla Messa che ha seguito l’apertura della Porta Santa erano presenti i vescovi ausiliari mons. Rino Fisichella e il cardinale Enrico Feroci. Presente anche Roberto Gualtieri, sindaco di Roma.

Ultime notizie, grave incidente aereo in Corea del Sud

Nell’aeroporto internazionale di Muan, città distante circa 300 chilometri dalla capitale Seul, ieri mattina si è verificato un grave incidente aereo che ha provocato la morte di 179 delle 181 persone che si trovavano sul velivolo appartenente ad una compagnia low cost sudcoreana, la Jeju Air.

L’aereo, che era partito dall’aeroporto di Bangkok, in fase di atterraggio è uscito di pista ed ha finito la sua corsa contro un muro, con successiva esplosione. I soccorritori sono ancora al lavoro per estrarre i corpi dei morti dai resti dell’aereo.

Ultime notizie, 17enne ucciso a coltellate nella notte vicino a Firenze

A Campi Bisenzio, comune nelle vicinanze di Firenze, alle 5.30 della scorsa notte, i carabinieri hanno trovato il cadavere di un 17enne ucciso a coltellate. Il ragazzo, Moubakir Maati, nato a Poggibonsi e abitante a Certaldo, giocava a calcio nelle file della formazione juniores del Gambassi, ed è rimasto vittima, con tutta probabilità, di una lite in strada. Moubakir Maati è stato colpito da 5 coltellate, ed alcune persone hanno riferito che il ragazzo è stato prima circondato e poi aggredito. Le indagini sull’accaduto sono in corso.