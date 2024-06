Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: è morto Emanuele Fara, team leader della Dinamo Banco di Sardegna Sassari

È stato data nella mattinata di oggi la tristissima notizia della morte prematura di Emanuele Fara, da anni alla guida – proprio nel ruolo di team leader – della squadra di basket Dinamo Banco di Sardegna Sassari. L’annuncio arriva proprio dai suoi collaboratori, che con una breve nota pubblicata sul sito del club si sono stretti nel cordoglio per la famiglia: “Il presidente Stefano Sardara, insieme alla dirigenza, i colleghi e tutto il club – si legge nella nota – si stringono affettuosamente intorno alla mamma, ai familiari e gli amici nel commosso ricordo di Lele”. (agg di LD)

LA STORIA/ Casa Livatino, a Catania chi esce dal carcere può ricominciare a vivere (in compagnia)

Ultime notizie oggi: morto un alpinista dopo un tremendo volo di oltre 100 metri

Due alpinisti sono precipitati nella Presanella – montagna delle Alpi Retiche meridionali – mentre stavano facendo un’escursione nelle primissime ore della mattinata di oggi, domenica 23 giugno 2024. Uno dei due, un 33enne mantovano, è morto, mentre l’amico che si trovava con lui è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale, ma non si hanno particolari notizie sul suo stato di salute attuale. La caduta – secondo le primissime ricostruzioni fatte in mattinata – sarebbe stata drammatica e terribile visto che i due alpinisti si trovavano a circa 3mila metri di quota quando sono precipitati in un burrone per oltre 100 metri. L’allarme al 112 è stato dato dal ferito ed è scattato immediatamente il soccorso con l’intervento del soccorso alpino accorso sul luogo anche con un elicottero: i soccorritori – purtroppo – non hanno potuto fare nulla per l’alpinista morto, che è stato riportato a valle da un secondo elicottero arrivato poco dopo, mentre il primo era già partito in direzione dell’ospedale con l’alpinista ferito a bordo.

Omicidio Serena Mollicone, chiesta condanna per famiglia Mottola/ 3 teste nel mirino per falsa testimonianza

Ultime notizie: maltempo in Lombardia

Nelle scorse ore la regione Lombardia è stata al centro di una grande ondata di maltempo che ha seguito a strettissimo giro i violenti eventi del mese scorso: nelle ultime ore il vento è arrivato anche ad una velocità di 108 chilometri orari e i pompieri che sono stati costretti ad effettuare oltre 340 interventi sul territorio. Le ultime previsioni meteo parlano di un nuovo peggioramento nelle prossime ore e la popolazione – comprensibilmente – è in allerta per quelli che potrebbero essere i danni alle strutture e i pericoli per i più piccoli, gli anziani e (in minor misura) gli animali domestici. Nella scorsa notte nel capoluogo lombardo il maltempo ha causato – infatti – l’abbattimento di un albero di circa 20 metri di altezza nelle vicinanze del cimitero Monumentale, che ha provocato anche l’interruzione di due linee del tram; mentre le zome maggiormente colpite sono state quella dell’hinterland – dove due tetti sono stati scoperchiati dal fortissimo vento – e la provincia di Pavia, vittima di una fitta serie di tempolari.

OMICIDIO PIERINA PAGANELLI/ Mistero dietro al movente: quello di Manuela più solido di quello di Louiss

Ultime notizie: problemi idrici a Capri

Un guasto all’impianto idrico dell’isola di Capri ha lasciato la popolazione locale senz’acqua, motivo per cui il sindaco nelle scorse ore si è visto costretto ad emettere un divieto di sbarco sull’isola per i turisti, tanto che un aliscafo che è stato fatto tornare a Napoli dopo essere arrivato al porto caprese (con lo sbarco ovviamente concesso ai residenti). Il sindaco e le autorità sanitarie hanno parlato di una situazione problematica sia dal punto di vista sanitario che da quello igienico e diversi negozi vicini al porto sono stati costretti a chiudere le saracinesche; ma le stesse autorità non hanno ancora chiarito le ragioni e le cause del guasto.

Ultime notizie: elezioni amministrative in 101 comuni

In Italia 101 Comuni – tutti con più di 15mila abitanti, tra i quali anche diverse città capoluogo – sono tornati alle urne per la seconda tornata delle Elezioni amministrative dopo che ad inizio mese nessun candidato sindaco era riuscito a raggiungere il classico 50%+1 dei voti. Le principali città interessate dal voto sono Bari, Firenze, Perugia, Campobasso, Potenza e Caltanissetta, con le urne aperte – oggi – dalle ore 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15, orario in cui prenderanno il via definitivo gli spogli e i conteggi dei voti. I cittadini in questo appuntamento elettorale avranno la possibilità di esprimere le proprie preferenze sul solo sindaco tra i due che hanno ottenuto più voti ad inizio mese, mentre la composizione dei nuovi Consigli comunali si baserà sui voti ottenuti da liste e partiti nel primo turno delle Elezioni, riproporzionati in base alla maggioranza a favore di uno o dell’altro candidato.

Ultime notizie dal mondo del tennis

Tennis italiano sugli scudi sia ad Halle che al Queen’s: nel torneo tedesco Sinner ha raggiunto la finale battendo in due set il cinese Zhang e raggiungendo in finale il doppio formato da Bolelli e Vavassori. Per l’italiano l’avversario nell’ultimo atto – il primo in cui partecipa nella sua eccellente carriera – sarà il tennista polacco Hurkacz, con il quale fa abitualmente coppia nel torneo di doppio. Ma non sono mancati neppure gli applausi per Musetti che ha raggiunto la sua terza finale in carriera sull’erba battendo l’australiano Thompson in tre set: una vittoria ottenuta per un soffio dopo un secondo set in cui il ‘nostro’ sembrava essere leggermente spaesato e preda dei colpi precisi dell’avversario.

Ultime notizie sulla Formula 1

Si sono svolte nella giornata di ieri le prove cronometrate del Gran Premio di Spagna al Montmelò per determinare la griglia di partenza per il Gran Premio in programma oggi a partire dalle ore 15: in un finale entusiasmante la pole position è stata conquistata da Norris alla guida della McLaren, che ha preceduto il leader del mondiale Max Verstappen; mentre la seconda fila sarà tutta composta della Mercedes con Hamilton e Russell e i due ferraristi si sono dovuti accontentare della terza fila con Charles Leclerc che partirà quinto e Carlos Sainz sesto, divisi tra loro da pochi millesimi di secondo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA