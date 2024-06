Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: europee, bene Fdi e Pd. A Monza uomo accoltella moglie e figlio

Ultime notizie: chiuse le urne, FDI al 28.8%

Si sono chiuse ieri sera, alle 23, le urne che hanno portato gli italiani a votare per le elezioni europee, amministrative e in Piemonte anche regionali. Il primo partito si è confermato essere Fratelli d’Italia, con un 28.8%, superando il risultato ottenuto con le politiche. Bene però anche il Partito Democratico, scelto dal 24% dei votanti: Schlein e compagni ottengono così 20 seggi mentre per la Meloni sono 24. Terzo partito M5S con il 10% dei voti e 9 seggi, seguito da Forza Italia con il 9.7% delle preferenze e 8 seggi. In netta discesa la Lega.

Ultime notizie: accoltella moglie e figlio a Monza

Un uomo di 55 anni a Monza ha accoltellato la moglie e il figlio, rispettivamente di 46 e 23 anni: i due sono in gradi condizioni e sono stati ricoverati presso l’ospedale San Gerardo a causa di varie ferite all’addome. A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa che hanno sentito le urla e hanno visto i due scappare ricoperti di sangue. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe picchiato la moglie e poi avrebbe brandito un coltello per ferirla: è così intervenuto a difesa della donna il figlio, che a sua volta è stato colpito dalla furia del padre.

Ultima notizie: un aereo ultraleggero è precipitato a Ponte a Egola

Un aereo ultraleggero è precipitato ieri a Ponte a Egola, nel Pisano: le due persone che si trovavano a bordo, il 59enne pilota Paolo Fagiolini e il 41enne Riccardo Montanari, sono morte sul colpo. L’ultraleggero era in fase di atterraggio sull’avio superfice che si trova nel territorio del comune di San Miniato, quando è accaduto l’incidente, per il quale non sono ancora note le cause: molto probabilmente, però, sarebbe stato un guasto al velivolo a provocare la tragedia. Sul luogo, oltre ai soccorritori, sono arrivati anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine ma per i due a bordo non c’è stato nulla da fare.

Ultime notizie: Roland Garros si chiude con il successo di Carlos Alcaraz

L’edizione 2024 del Roland Garros, torneo sulla terra rossa, si è chiusa con il successo di Carlos Alcaraz, numero 3 della classifica mondiale, che in finale ha battuto per 3 set a 2 il tedesco Zverev. Il tennista spagnolo ha dimostrato tutta la sua forza specialmente negli ultimi 2 parziali, dopo essere andato sotto per 2 set a 1. Sconfitta in finale del doppio invece per Jasmine Paolini e Sara Errani ma anche per Bolelli e Vavassori, nel torneo maschile, così come per la Paolini nel singolo: tre finali su tre perse, dunque, per gli italiani.

Ultime notizie: pioggia di medaglie a Roma

La rappresentativa italiana ai campionati Europei di atletica leggera che si stanno disputando a Roma, sta ottenendo risultati strabilianti, e viaggia in cima alla classifica generale per nazioni. Nella serata di sabato sono arrivati ancora ori, argenti e bronzi, con la doppietta di Jacobs e Ali nei 100 metri piani, Simonelli oro nei 110 ostacoli e Fabbri nel getto del peso. Ieri mattina nella mezza maratona si è assistito ad una doppietta italiana con Yeoman Crippa al primo posto e il compagno di squadra Pietro Riva al secondo: questa ha consentito all’Italia di conquistare anche l’oro a squadre nella stessa specialità. Esordio stagionale anche per l’olimpionico del salto in alto, Tamberi, che si è qualificato facilmente per la finale.

Omicidio per un’auto parcheggiata male nelle vicinanze di Veroli

A Veroli, in provincia di Frosinone, un uomo è morto colpito dai proiettili sparati da una guardia giurata. La vittima è il 75enne Silvio Scaccia, zio dello sparatore, che successivamente ha ferito anche il cugino e figlio della vittima. L’omicida si chiama Alessandro Dell’Uomo e ha 48 anni: la lite sarebbe scoppiata a causa di un parcheggio di un’auto che secondo l’assassino si trovava nel suo terreno. Le discussioni sulle proprietà andavano avanti da tempo tra le due famiglie: l’uomo che ha sparato è prima fuggito per poi tornare indietro e consegnarsi ai carabinieri alla presenza di un avvocato.











