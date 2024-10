Le ultime notizie sulla guerra in Medioriente, giunta al giorno 361 (manca ormai poco all’anno di conflitto), sono caratterizzate dall’avvio di fatto dell’operazione di terra di Israele in Libano. Si parla di una operazione “mirata e limitata”, ma in ogni caso l’esercito militare israeliano, dopo gli avvisi degli scorsi giorni, è entrato in territorio nemico. Intanto sono giunte le parole del numero due di Hezbollah, il gruppo di ribelli armati del Libano il cui capo Nasrallah, è stato di recente ucciso da Israele a seguito di una serie di bombardamenti a tappeto.

Omicidio Pierina Paganelli/ Valeria vs Manuela: “Il giorno prima dell'omicidio mi disse una cosa...”

“Siamo pronti ad affrontare Israele sul terreno se dovessero invadere il Libano. Israele non riuscirà a raggiungere i suoi obiettivi” ha spiegato Naim Qassem. Nel frattempo Hamas ha spiegato che il suo leader in Libano, Fateh Sherif Abu Al-Amin, è stato ucciso in un attacco sempre israeliano, e i bombardamenti su Beirut non si sono ancora placati, visto che l’esercito di Tel Aviv ha dato vita ad una serie di raid nella zona sud della città, causando morti, feriti, e distruzione. Infine da segnalare che Hezbollah ha comunicato il nome del nuovo leader, Hashim Safi Al Din.

Walter Brugiolo, morto a 63 anni il cantante di Popoff/ La sua celebre vittoria allo Zecchino d'Oro

Ultime notizie, 19 capi Ultras di Milan e Inter arrestati

Nella giornata di ieri le forze dell’ordine hanno portato in carcere 19 capi Ultras di Milan e Inter, una maxi operazione della polizia contro i “clan” degli stessi supporters meneghini. Come riferisce TgCom24 attraverso il proprio sito web, tra gli arrestati troviamo anche Marco Ferdico, considerato molto vicino ad Antonio Bellocco, ucciso lo scorso 4 settembre (considerato legato alla ‘ndrangheta) da Andrea Beretta, ultras nerazzurro.

Fra i destinatari delle misure cautelari di ieri anche Luca Lucci, capo della tifoseria del Milan, già condannato per droga. Con lui anche Christian Rosiello, di recente il bodyguard di Fedez. Stando a quanto raccolto dagli inquirenti, fra gli stessi ultras pare esistesse un “patto di non belligeranza fra le due tifoserie organizzate”, ed inoltre, sembra che l’Inter si trovasse “in una situazione di sudditanza nei confronti degli esponenti della Curva Nord, finendo, di fatto, per agevolarli”.

Million Day, le combinazioni vincenti di oggi 1 ottobre 2024/ I numeri delle ore 13:00

Ultime notizie, Chiara Petrolini: Procura chiede il carcere

La procura di Parma ha chiesto il carcere per Chiara Petrolini, la 21enne di Traversetolo accusata di aver ucciso i suoi due figli e di averli sepolti in giardino. Il gip aveva già respinto la richiesta in quanto il reato era solo quello di occultamento di cadavere ma ora la situazione si è aggravata, in quanto secondo la procura il seppellimento del secondo neonato deve essere considerato come soppressione di cadavere.

Inoltre, la custodia cautelare in carcere è stata chiesta per tutti gli altri reati ipotizzati, leggasi omicidio volontario aggravato per il neonato morto ad agosto e per soppressione di cadavere dei due neonati. Ora si attende di capire come evolverà la vicenda, ma a questo punto non è da escludere che Chiara venga portata quanto prima in carcere.