Anche oggi apriamo le ultime notizie con gli aggiornamenti sulla guerra in Ucraina con la Russia. La parola che più si sente ripetere in queste giorni è una sola, “escalation”, e la situazione è decisamente precipitata dopo la fornitura di missili Atacms e Storm Shadow a Kiev da parte di Usa e Gran Bretagna. La Russia ha replicato con il lancio di un missile balistico che avrebbe potuto portare una testata nucleare, una chiara risposta a quanto sta avvenendo in Occidente.

Il ministro polacco, Donald Tusk, parla di possibile scoppio di un conflitto globale alla luce degli ultimi accadimenti. D’accordo Vladimir Putin che ha spiegato che l’offensiva con le armi della Nato che hanno permesso di colpire vari obiettivi in territorio russo, ha appunto dato alla guerra un carattere di “globale”. Parla invece di esclation Zelensky, presidente ucraino, mentre la portavoce della Nato, Farah Dakhallah, ha fatto sapere che la Russia sta cercando di terrorizzare la popolazione dell’Ucraina nonché intimidire le nazioni che la sostengono, e anche se Putin ha lanciato un missile balistico l’impegno dell’Alleanza Atlantica non verrà meno visto che la Nato continuerà a sostenere l’Ucraina.

Ultime notizie, Alessandro Basciano è stato arrestato

E’ stato arrestato l’influencer Alessandro Basciano. Il deejay e personaggio televisivo, ex concorrente del Grande Fratello, è stato portato ieri al carcere di San Vittore a Milano, con le accuse di stalking e minacce nei confronti della sua ex compagna, la 23enne Sophie Codegoni, conosciuta proprio durante l’esperienza al Gf Vip. La notizia è stata riportata e confermata dai principali quotidiani online, e nell’ordinanza firmata dal Gip Anna Magelli, si parla di una condotta violenta per una gelosia ossessiva verso la Codegoni, anche dopo che la loro relazione era terminata.

Alessandro Basciano non avrebbe ha mai accettato la fine della loro relazione, viene precisato ancora dal giudice per le indagini preliminari di Milano, che ha così deciso di emettere la misura cautelare in carcere ai danni del personaggio televisivo, accusato del reato di atti persecutori verso l’ex. Sophie Codegoni, si legge ancora, temeva per la propria incolumità al punto di modificare le proprie abitudini di vita, con dei riflessi negativi per la sua professione.

Ultime notizie, Igor Sollai ha confessato l’omicidio della moglie

Dopo sei mesi il 43enne Igor Sollai ha confessato l’omicidio della moglie Francesca Deidda, avvenuto il 10 maggio scorso a pochi chilometri da Cagliari. L’uomo ha sempre negato qualsiasi accusa, ma nonostante le sue parole era stato arrestato, carcere poi confermato dal Riesame. Alla fine è crollato, ha ammesso di aver assassinato la moglie, e l’omicidio sarebbe stato commesso, secondo gli inquirenti, nell’abitazione dei due.

Il corpo della povera Francesca Deidda sarebbe quindi stato portato in macchina e poi scaricato nelle campagne, dove tra l’altro Igor Sollai avrebbe cercato di occultarne il cadavere piantando delle piantine. Tantissimi gli indizi a carico dell’arrestato, a cominciare dalle tracce trovate in casa e in macchina, ma anche la conferma dell’acquisto delle piante e la tracciabilità via satellite dei mezzi con cui Sollai si sarebbe recato nel luogo dell’abbandono del cadavere.