Le ultime notizie sulla guerra in Medioriente. E’ iniziato da poche ore il giorno numero 372 del conflitto, e nella giornata di ieri sono giunte ancora notizie circa l’aggressione ai danni di una postazione Unifil da parte di Israele. Dopo i lievi colpi di giovedì, ieri una fonte Onu ha spiegato che Tel Aviv avrebbe ulteriormente aperto il fuoco contro una postazione situata nel Libano meridionale, causando anche il ferimento di due caschi blu, così come si legge sul sito di TgCom24.it.

Nel frattempo non si placano le polemiche per i colpi ricevuti dalle due postazioni italiane da parte di Israele con il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, che ha parlato di situazione “inammissibile”, mentre per il ministro della difesa, Guido Crosetto, siamo quasi a “crimini di guerra”. Sulla vicenda è intervenuto anche il vicepremier Tajani che ha spiegato di aspettarsi delle scuse ufficiali da parte del governo di Israele. Biden ha invece invitato Israele a non colpire più le basi Unifil e anche da Francia e Spagna sono partiti cori di indignazione. Intanto Tel Aviv ha fatto sapere di aver ucciso Mohammad Abdullah, comandante supremo della jihad islamica palestinese, stanato in Cisgiordania durante un raid, mentre un bombardamento a Beirut ha causato 22 vittime innocenti.

Ultime notizie, il premio Nobel per la Pace 2024

Quella di ieri è stata la giornata del Premio Nobel per la Pace. Dopo i riconoscimenti nei giorni precedenti, per ultimo quello alla Letteratura, ieri è stata la volta del premio sicuramente più ambito a livello morale, quello destinato a chi si è distinto nel corso del 2024 a livello umanitario.

L’accademia ha deciso di assegnarlo all’organizzazione antinucleare giapponese Nihon Hidankyo, gruppo composto da alcuni sopravvissuti alla bomba atomica di Hiroshima e Nagasaki che promuove appunto la pace nel mondo e soprattutto che è contro l’utilizzo di qualsiasi ordigno nucleare avendolo vissuto in prima persona. Si tratta di una organizzazione i cui membri vengono definiti anche Hibakusha, che sono appunto coloro che hanno toccato con mano l’orrore di una bomba nucleare. Secondo quanto riferito da TgCom24 a marzo 2016 erano più di 174mila i sopravvissuti, mentre le cifre ufficiali al 2024 non sono note.

Ultime notizie, le parole del ministro Giorgetti

Il ministro del Tesoro, Giancarlo Giorgetti, è tornato a parlare ieri in vista della manovra e ha voluto mettere subito in chiaro le cose in merito ad alcune sue dichiarazioni rilasciate qualche giorno fa sui sacrifici a cui sono chiamati gli italiani, spiegando che c’è stata una grande polemica ma soprattutto un “travisamento dei fatti”.

Le sue dichiarazioni sono state riprese da TgCom24.it in occasione di un evento di Fratelli d’Italia, durante il quale l’esponente della Lega ha precisato di voler far crescere l’Italia, e che in merito ai sacrifici chiesti ai banchieri “ridirei quelle parole”. Giorgetti ha ricordato di come il governo abbia ridotto le tasse e che il prossimo step è quello di rendere strutturale il taglio del cuneo, anche perchè la responsabilità di chi sta al governo è quella di fare le cose.

Ultime notizie, dramma a Quarto, in provincia di Napoli

A Quarto, località dell’hinterland napoletano, un bimbo di 10 anni è morto all’interno di una scuola, l’Istituto scolastico Borsellino, dopo essersi accasciato durante il periodo della ricreazione. I sanitari sono accorsi immediatamente e sono stati fatti dei tentativi di rianimazione che si sono però rivelati vani. tentativi dei sanitari di rianimarlo.

Oltre ai sanitari anche i carabinieri sono intervenuti sul posto per avviare le indagini, con il magistrato che ha ordinato l’autopsia sul cadavere in modo da essere certi che il piccolo non abbia ingoiato niente.

Ultime notizie, il generale Vannacci chiamato a processo per il suo libro “Mondo al contrario”

Il libro che ha reso famoso e ha consentito l’elezione del generale Vannacci alle recenti elezioni europee sta procurando allo stesso Vannacci anche dei guai dal punto di vista processuale. Infatti il gip del tribunale militare ha respinto la richiesta di archiviazione per Vannacci a causa della diffamazione militare e ha rinviato l’eurodeputato a processo, disponendo l’imputazione coatta.

L’opinione del magistrato è che, in un passaggio del suo libro, il generale Vannacci abbia diffamato un militare. Una richiesta di processo che arriva dopo che altre due inchieste relative al suo libro si sono concluse con l’archiviazione da parte del Gip.

Ultime notizie, delitto nella notte a Rozzano

Un uomo di 31 anni, Manuel Mastrapasqua è stato assassinato in strada alle 3 di due notte fa con una serie di coltellate. L’uomo stava tornando a casa dopo essere uscito dal lavoro, in un supermercato della vicina Niguarda. Mastropasqua è stato trovato agonizzante a causa della coltellata presso una fermata dell’autobus in viale Romagna, da una pattuglia dei carabinieri in servizio di sorveglianza.

L’omicidio sembra sia avvenuto senza la presenza di nessun testimonio. Mastropasqua, incensurato, era agonizzante in terra ed i carabinieri hanno chiamato i soccorsi che lo hanno trasferito, in condizioni disperate, presso l’ospedale dove è morto poco dopo l’arrivo.

Ultime notizie, le previsioni meteo per la prossima settimana sull’Italia

Dopo una prima parte di ottobre che ha fatto pensare ad un inverno precoce, sull’Italia già da domenica torna il sole sulla quasi totalità delle regioni e ci si aspetta una “ottobrata” che i tecnici del servizio meteorologico pensano possa durare sino alla fine del mese.

Le temperature torneranno quindi ad essere miti e più alte della media stagionale raggiungendo anche i 28°C in Sardegna e in Sicilia ed i 26°C in Calabria ed in Puglia. Nel fine settimana si avranno delle nubi residue, in particolare nelle regioni del Triveneto, ma in quantità limitata e senza pioggia, poi dalla prossima settimana si volta pagina.