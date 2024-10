Ultime notizie: attentato a una fermata del bus in Israele

Sarebbero almeno 40 le persone ferite in Israele in seguito a un attacco avvenuto alla fermata di un bus vicino alla base di Glilot, che a nord di Tel Aviv ospita il quartier generale del Mossad e diverse unità di intelligence dell’IDF: un camion si è schiantato contro la folla in un attacco che per le autorità israeliane è un attentato. Stando a quanto riportato da Times of Israel, 35 persone sono state portate in ospedale. Tra queste, 6 verserebbero in gravi condizioni, 5 in condizioni moderate, mentre 20 persone sono ferite in modo lieve, con 4 alle prese con attacchi di ansia acuti.

Numeri vincenti Million Day di oggi 27 ottobre 2024/ Le combinazioni delle ore 13:00

Secondo i media in lingua ebraica, molti dei feriti erano anziani che erano scesi da un autobus per visitare un museo nelle vicinanze. La polizia ha dichiarato che l’autista del camion che ha investito le persone alla fermata dell’autobus fuori dalla base IDF di Glilot, nel centro di Israele, è stato colpito e “neutralizzato” da civili armati nella zona. Secondo le prime indagini della polizia, un autobus si era fermato alla stazione fuori dalla base per far scendere dei passeggeri. Contemporaneamente, un camion ha colpito la fermata e le persone che vi si trovavano.

Allerta meteo Liguria arancione per maltempo/ Al voto con temporali, allarme in Piemonte ed Emilia-Romagna

Ultime notizie: successo a Solden per Federica Brignone

La stagione dello sci inizia con il botto per gli azzurri. Nel gigante di Solden, Federica Brignone, terza dopo la prima manche, si è rifatta nella seconda mettendo a segno una rimonta pazzesca e portando a casa la prima vittoria stagionale davanti a Robinson e Schleib. Per la 38enne azzurra si tratta del 28esimo successo in carriera. Tra le altre italiane Marta Bassina si è classificata al 13esimo posto finale dopo il quinto della prima manche. Una retrocessione quasi pari a quella della Shiffrin che era prima al termine della prima discesa e si è trovata quinta alla fine.

Auguri di buon Halloween 2024/ Tante frasi per il 31 ottobre “Splendide maschere su terrificanti persone”

Ultime notizie, ragazza di 19 anni uccisa a coltellate a Costa Volpino

Delitto a Costa Volpino, in provincia di Bergamo. Una ragazza di 19 anni, Sara Centelleghe, è stata uccisa a colpi di coltello ed il suo corpo è stato trovato all’interno di un appartamento di Via Nazionale 142. Prima del ritrovamento del suo cadavere la ragazza uccisa si trovava nel suo appartamento insieme ad una amica e un’altra persona che però è fuggita. Le indagini delle forze dell’ordine si sono concentrate proprio sul giro delle amicizie della 19enne, di nazionalità italiana, ed è stato arrestato un coetaneo di origini indiane che abita nelle vicinanze. Abitualmente la ragazza viveva insieme alla madre, ma in quel momento era fuori.

Ultime notizie, maltempo con danni ingenti nel Pisano

Nella notte a cavallo tra ieri e oggi nel Pisano si è registrata una forte ondata di maltempo che ha portato a danni ingenti con straripamenti di torrenti e numerosi salvataggi da parte dei vigili del fuoco, che hanno soccorso almeno 15 persone. La quantità d’acqua che è arrivata a terra in sole 3 ore a Riparbella, è stata superiore alla media di un mese ed in alcuni casi l’altezza dell’acqua all’interno delle case è arrivata sino a1,7 metri. Allagamenti si sono registrati anche in alcune zone di Cecina e ampi territori appartenenti al comune di Riparbella, ed altri del Pisano sono stati allagati. Molte delle persone salvate dall’intervento dei vigili del fuoco si trovavano sui tetti delle macchine.

Ultime notizie, MotoGp: Bastianini su Ducati vince la sprint in Thailandia

Nella sprint race disputata stamani in Thailandia dalla MotoGP, il successo è stato di Enea Bastianini, pilota della Ducati ufficiale, che ha preceduto sul traguardo lo spagnolo Jorge Martin della scuderia Ducati Pramac, ed il compagno di squadra, il campione del mondo in carica, Pecco Bagnaia, che però ha visto Martin aumentare ulteriormente il suo vantaggio di 2 punti nei suoi confronti, con il divario che ora è di 22 punti.

Pecco Bagnaia aveva conquistato la pole position al termine delle prove ed anche domani mattina partirà da primo nella gara lunga provando a racimolare punti per diminuire il distacco dal leader Martin. La corsa thailandese ha fatto registrare anche un altro record con 8 moto della casa di Borgo Panigale davanti a tutti al traguardo.

Ultime notizie, Israele attacca l’Iran

Nella notte una serie di attacchi contro obiettivi militari precisi in Iran è stata portata avanti da Israele. In tutto si è trattato di tre ore di raid, compiuti in più fasi, che hanno causato anche la morte di 4 soldati iraniani. L’attacco è stato condannato da Hamas, e le autorità iraniane hanno dichiarato che ci sarà una risposta da parte loro. Il quotidiano statunitense New York Times parla di un rischio di allargamento del conflitto fino a una guerra totale, ma alcune fonti fanno presente che l’Iran non reagirà a questo attacco. Un agente di Hamas è stato catturato ed ucciso in Cisgiordania, mentre stava pianificando un attentato.