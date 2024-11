Le ultime notizie sulle elezioni Usa 2024. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è uscito allo scoperto dopo la vittoria da parte di Donald Trump. Dopo il commento di Kamala Harris, che ha fatto sapere di voler lottare ancora, ecco quindi le parole del commander in chief, che ha spiegato chiaramente che il voto degli elettori va rispettato, bisogna accettare la scelta fatta dal Paese.

Per Biden non vi è stato alcun broglio in quanto il sistema elettorale americano è onesto e trasparente, di conseguenza il prossimo 20 gennaio, giorno dell’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, ci sarà un “pacifico trasferimento di potere”. Parlando dal giardino della residenza presidenziale, Joe Biden ha voluto complimentarsi con Kamala Harris, definendola una donna dal grande carattere, dicendosi orgoglioso per la campagna elettorale condotta.

Ultime notizie, svolta nel cold case di Angelo Vassallo

Clamorosa svolta per l’omicidio di Angelo Vassallo, cold case del 2010: quattro persone sono state arrestate nelle scorse ore dopo 14 anni di indagini. Il sindaco di Pollica, in provincia di Salerno, venne ucciso il 5 settembre del 2010, e quell’omicidio rimase di fatto impunito ma nelle scorse ore quattro persone sono state portate in galera, come riferisce TgCom24.it.

Si tratta nel dettaglio di Fabio Cagnazzo, ufficiale dei carabinieri, di Romolo Ridosso, figlio di un boss e collaboratore di giustizia, di Giuseppe Cipriano, imprenditore, e dell’ex brigadiere Lazzaro Cioffi. Tutti sono accusati di omicidio volontario e Angelo Vassallo sarebbe stato assassinato in quanto avrebbe scoperto un traffico di droga in cui erano appunto coinvolti i quattro. Oltre a esponenti degli ambienti camorristici anche alcuni militari dell’Arma avrebbero quindi avuto a che fare con il traffico di stupefacenti: si attendono i prossimi risvolti per avere un quadro più certo sulla vicenda.

Ultime notizie, 3 agenti della polizia locale travolti da carabiniere ubriaco

Grave incidente avvenuto nella serata di mercoledì a Roma: tre agenti della polizia municipale sono stati travolti da un’auto guidata da un carabinieri trovato poi con il tasso alcolemico superiore al consentito. I tre vigili stavano effettuando dei rilievi a seguito di un precedente incidente nei pressi di via Tiburtina, vicino al ponte del Grande Raccordo Anulare, quando sono stati appunto travolte da un automobilista “impazzito”.

Il più grave è risultato essere un 24enne che purtroppo ha subito l’amputazione della gamba sinistra, decisamente compromessa dopo l’investimento. Distrutto il papà del ragazzo, che ha descritto il giovane come una persona d’oro la cui vita è stata inesorabilmente compromessa da un alcolizzato. Gli altri due vigili investiti sono due donne che fortunatamente se la sono cavata con qualche ferita minore.

Ultime notizie, la crisi di governo in Germania

E’ ufficialmente crisi di governo in Germania. Dopo che l’ex ministro delle finanze, Lindner, è stato sollevato dal suo incarico in data 6 novembre, sostituito da Joerg Kukies, è stata appunto sancita la crisi dell’esecutivo teutonico presieduto dal cancelliere Olaf Scholz. Il “premier” ha annunciato che chiederà il voto di fiducia al parlamento tedesco, il Bundestag, il prossimo 15 gennaio, e non è da escludere che in caso di esito negativo possano essere indette delle elezioni anticipate, che potrebbero tenersi in tempi brevi, nel giro di un paio di mesi dopo il voto, indicativamente a marzo 2025.

E’ stato lo stesso capo del governo a far sapere quando il parlamento sarà chiamato a confermare o meno il governo, che ricordiamo, agirà in minoranza. Rainews ricorda come lo scontro politico sia in atto da mesi in Germania, fra il partito socialdemocratico Spd e i liberal democratici Fdp dello stesso Lindner. Assieme all’ex ministro hanno lasciato anche tutti gli altri membri del partito.