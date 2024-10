Le ultime notizie sul maltempo in Italia. Una forte perturbazione in Liguria, con numerosi allegamenti, ma anche frane e scuole chiuse in varie zone della regione, soprattutto in provincia di Savona e di La Spezia, così come riferito da TgCom24.it.

Tutto colpa della nuova ondata di maltempo che è giunta da ieri sulla nostra penisola e che ha interessato inizialmente le regioni del nord mentre in queste ore si sposterà anche al centro, raggiungendo poi il sud, con un brusco calo delle temperature, nella giornata di domani, venerdì 18 ottobre 2024. Il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, al momento a Bruxelles, sta seguendo con molta attenzione la situazione, e si è già messa in contatto con Nello Musumeci, ministro per la protezione civile, nonché Fabio Ciciliano, il capo della protezione civile, di modo da essere continuamente informata.

Auguri di buon Halloween 2024/ Frasi e citazioni per un 31 ottobre speciale

Ultime notizie, Giorgetti sulla manovra

Nella giornata di ieri è tornato a parlare il ministro del tesoro, Giancarlo Giorgetti, che si è soffermato sulla manovra di bilancio 2025, durante la conferenza stampa all’indomani dell’approvazione della stessa legge. Giorgetti ha parlato di un intervento significativo su banche e assicurazioni, che lo stesso definisce “sacrificio”, ricordando che aveva già proferito questo termine pochi giorni fa (scatenando polemiche), ma che ora appare decisamente più chiaro.

Allerta meteo arancione in Liguria ed Emilia Romagna/ Gialla in 7 regioni fra cui la Lombardia

Si è quindi rivolto alle Opposizioni, dicendo che “mi dispiace per loro”, aggiungendo appunto che ora il termine sacrificio è intelligibile a tutti gli italiani. Fra i temi trattati anche quello delle accise sui carburanti e a riguardo Giorgetti ha spiegato che non si tratta di alcuna stangata ma semplicemente di una direttiva europea. In ogni caso non è contenuta la questione nella legge di bilancio visto che sarà attuata nelle prossime settimane attraverso un apposito decreto legislativo.

Ultime notizie, processo a Impagnatiello

Prosegue il processo nei confronti di Alessandro Impagnatiello, il barman che uccise la fidanzata Giulia Tramontano a Senago, il 27 maggio dell’anno scorso. L’assassino reo confesso era capace di intendere e di volere durante gli attimi dell’omicidio, così come stabilito da Pietro Ciliberti, psichiatra forense, e dal medico legale Gabriele Rocca, nella perizia che è stata depositata riguardante appunto il 31enne di Milano.

Auguri San Luca 2024/ Frasi, pensieri e citazioni per l'onomastico di domani, venerdì 18 ottobre

Per la difesa non era da escludere che Impagnatiello fosse affetto da una personalità paranoide, ma per i periti si tratta invece di una persona narcisista e rabbiosa, e soprattutto lucida. Il barman mostra dei tratti psicopatici ma non “psicopatologici”, e lo stesso ha ricostruito l’accaduto senza alcuna confusione e con piena lucidità. Il movente era lo smascheramento della sua doppia vita, e ciò ha provocato in lui la rabbia che lo ha poi portato ad ammazzare la compagna e il figlio che portava in grembo.

Ultime notizie, Fedez compie 35 anni nel silenzio social

Ha compiuto ieri 35 anni Fedez ma l’artista rap, ex marito di Chiara Ferragni, non è apparso sui social. Un silenzio che fa rumore, lui che era solito organizzare grandi festeggiamenti per il suo compleanno assieme alla nota imprenditrice digitale, ma anche gli amici nonché ai figli. Fedez potrebbe aver comunque festeggiato ma evidentemente ha scelto di farlo lontano dai riflettori, sicuramente un fatto insolito per lui.

Quello che si sta per concludere non è stato senza dubbio un anno non semplice per il cantante, a cominciare appunto dalla separazione dalla storica moglie, quindi i guai fisici della scorsa estate, poi la nota querelle a distanza con Tony Effe e il dissing, infine, il caso del personal trainer Francesco Iovino nonché la vicenda degli ultras di Milan e Inter arrestati fra cui alcune persone molto vicine proprio a Fedez. Forse Lucia ha voluto restare un po’ in disparte, con la speranza che si spengano i riflettori su queste ultime vicende.