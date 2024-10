Le ultime notizie sulla guerra in Medioriente. Continua inesorabile la guerra in Medioriente quando mancano ormai solo 3 giorni all’anno di conflitto. Al momento l’esercito israeliano si sta concentrando sul Libano e sullo stanare gli esponenti di Hezbollah dopo averne ucciso il capo Nasrallah, per cui oggi saranno celebrati i funerali. L’Idf ha spiegato di aver colpito circa 200 obiettivi in territorio libanese e che almeno 15 terroristi sarebbero stati ammazzati. Proseguono quindi i raid su Beirut, e fra le vittime anche gli innocenti, ieri altri sei morti.

Nel frattempo l’Iran ha riaperto lo spazio aereo dopo l’attacco massiccio su Israele e Teheran ha fatto altresì sapere che chiunque fornirà spazio aereo a Israele sarà considerato un nemico. Tel Aviv non ha ancora risposto ai bombardamenti degli scorsi giorni ma secondo gli addetti ai lavori la rappresaglia dovrebbe arrivare a breve, e potrebbe essere devastante. La speranza, ovviamente, è che alla fine Israele desista anche se Netanyahu ha più volte ribadito di essere intenzionato a proseguire la propria avanzata su tutti i fronti fino a che il nemico non sarà sconfitto.

Ultime notizie, morte Matthew Perry: medico si dichiara colpevole

Avrebbe aiutato Matthew Perry a fornirgli la ketamina che poi ha ucciso lo stesso attore americano, per questo un medico di San Diego si è dichiarato colpevole circa l’overdose che è risultata essere fatale per la star di Friends. Come riferisce TgCom24.it, si tratta del 54enne Mark Chavez, che davanti alla corte federale di Los Angeles ha appunto ammesso le sue colpe.

Si tratta della terza persona quindi ufficialmente responsabile del decesso di Matthew Perry, che si era verificato lo scorso anno e notizia che aveva scioccato il mondo intero. Nel mirino degli inquirenti vi sarebbero ora altre due persone, leggasi un altro medico ma soprattutto una spacciatrice che è ritenuta la “regina della Ketamina” di Los Angeles, che avrebbe appunto anch’essa fornita la droga all’attore. Chavez è al momento libero dopo aver pagato la cauzione, ma ha consegnato passaporto e licenza medica.

Ultime notizie, accuse nei confronti dell’Anas

Nella giornata di ieri una serie di perquisizioni da parte della guardia di finanza di Milano presso le sedi dell’Anas, la società che gestisce le infrastrutture stradali. Stando a quanto ipotizza la procura meneghina, la stessa azienda sarebbe accusata di vari reati, fra cui corruzione, e il sospetto è che alcuni appalti per realizzare delle strade siano stati pilotati in cambio di tangenti del valore di circa 400mila euro.

Al momento sono nove le persone finite sul registro degli indagati, fra cui due funzionari della stessa Anas, e sono state eseguite varie perquisizioni con la conseguente acquisizione di documenti. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, che ha spiegato che se qualcuno ha sbagliato deve pagare, aggiungendo che si tratterebbe di episodi che risalgono all’anno 2020.

Ultime notizie, allerta rossa per maltempo in Emilia-Romagna

Il maltempo continua a essere presente sull’Emilia Romagna con piogge e temporali che portano a rischi di esondazioni di torrenti come avvenuto poche settimane fa, con possibile ricorso anche ad evacuazioni di per4sone, specialmente nel Ravennate. La regione ha dichiarato che le scuole restano comunque aperte.

L’allerta rosso è stato deciso per la criticità idraulica che già nel corso della giornata aveva raggiunto il limite. Le prime evacuazioni, a livello precauzionale, sono state eseguite nel comune di Bagnacavallo, con il sindaco che ha spiegato che questo è dovuto soprattutto alla vulnerabilità dei territori del suo comune. Si tiene sotto controllo in particolare il ponte sul torrente Zena dove si era verificata una esondazione soltanto una settimana fa. Secondo la Regione, nel corso delle prossime ore potrebbe essere necessario emettere altre ordinanze simili in altri comuni della zona.

Ultime notizie, stop ai voli all’aeroporto di Brindisi

Una fiammata del motore di un aereo di linea che doveva compiere il tragitto da Brindisi a Torino, ha costretto stamani lo scalo pugliese ad uno stop per tutti i voli. Dall’aereo della compagnia RyanAir, sul quale si trovavano 184 passeggeri, oltre ai membri dell’equipaggio, sono stati fatti scendere tutti i passeggeri, che poi sono stati accompagnati al terminal, e non risultano feriti. Le fiamme sono scaturite dal motore destro del velivolo mentre l’aereo era impegnato nella fase di rullaggio. Lo stop è stato immediato.

Ultime notizie, brutto infortunio per Bremer a Lipsia

Il difensore brasiliano della Juventus, uscito dal campo per infortunio durante la partita dell’altra sera a Lipsia nell’ambito della Champions League, ha riportato la lesione del crociato e questo comporterà la sua assenza dai campi di gioco per un periodo di almeno sei mesi. La visita di accertamento per l’infortunio è stata eseguita stamani al J Medical ed il responso è stato negativo per l’allenatore bianconero Motta che riavrà a disposizione il difensore quando la stagione sarà ormai quasi conclusa.

Ultime notizie, l’arresto di Franco Alfieri con l’accusa di un appalto truccato

Franco Alfieri, sindaco di Capaccio-Paestum e presidente della provincia di Salerno, è stato accusato di aver favorito l’azienda di famiglia in un appalto. Alfieri è noto anche per essere il sindaco delle “fritture di pesce”.

Nello stesso tempo è scattato anche il sequestro di 534mila Euro. In tutto le ordinanze di arresto sono state sei ed anche la sorella del sindaco è stata messa agli arresti domiciliari. La sezione del Pd di Salerno, appresa la notizia, ha comunicato la sospensione di Alfieri dal partito.

Ultime notizie, la morte del presidente della Federgolf Franco Chimenti

L’85enne Franco Chimenti, che era stato recentemente confermato, per la settima volta, alla carica di presidente della Federgolf, è morto nella giornata di oggi. Napoletano di origine, Chimenti è stato anche professore presso l’Università romana La Sapienza, e prima vicepresidente e poi presidente della Lazio.

Nella Federgolf entra in carica come consigliere e poi come vicepresidente nel 1996, arrivando poi alla carica di presidente per la prima volta nel 2002. Uno dei suoi successi più grandi è stata l’assegnazione all’Italia, della Ryder Cup.