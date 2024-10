I giudici di Roma hanno respinto le richieste di asilo e, nello stesso tempo i trattenimenti dei migranti non sono stai convalidati e pertanto i 16 migranti dovranno tornare nel nostro Paese. Il loro rientro, a bordo di una nave traghetto è previsto per domani al porto di Bari. Una decisione che ha fatto immediatamente partire lo scontro politico con la segretaria del Partito Democratico Schlein che ha chiesto al governo di fermarsi in quanto esiste un danno erariale.

La premier Meloni ha commentato invece con la parola “vergogna”, mentre i gruppi di opposizione, Pd, M5s e Avs hanno chiesto che l’Unione Europea apra una procedura d’infrazione. Le due decisioni, di segno opposto, anche se arrivate su due materie di diversa competenza, hanno quindi riportato in auge lo scontro tra governo ed opposizioni.

Ultime notizie, Emma Bonino ricoverata in ospedale

E’ stata ricoverata nella giornata di ieri la senatrice Emma Bonino, esponente di + Europa. Come si legge sul sito di TgCom24.it, la politica di lunga data ha accusato delle difficoltà nel respirare nella giornata di giovedì, di conseguenza ieri si è deciso per il ricovero ospedaliero. Al momento si trova nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santo Spirito di Roma e le sue condizioni non sembrano destare alcuna preoccupazione.

Si parla infatti di un’ottima risposta alle terapie e la stessa Emma Bonino sarebbe quindi in netto miglioramento, così come fatto sapere dal partito stesso che presiede. Numerosi gli auguri giunti in queste ore all’indirizzo della donna a cominciare da quelli di Carlo Calenda, leader di Azione, che ha voluto mandare un augurio di pronta guarigione e di rapida ripresa. Ricordiamo che ieri è stato ricoverato anche Zdenek Zeman per una ischemia cerebrale: si trova attualmente a Pescara e anche lui è in discrete condizioni.

Ultime notizie, il processo a Matteo Salvini

E’ ripreso nella giornata di ieri il processo nei confronti dell’ex ministro dell’interno, attuale titolare di trasporti ed infrastrutture, Matteo Salvini. In quel di Palermo si è presentata ovviamente anche l’avvocato del leader della Lega, la nota Giulia Bongiorno, secondo cui la Open Arms, la nave respinta dal Viminale nel 2019, aveva diverse possibilità di far sbarcare i migranti, ma si è opposta fra l’1 e il 14 agosto di cinque anni fa, scegliendo quindi di ”bighellonare” invece che andare in Spagna.

Ricordiamo che Salvini è accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per non aver fatto sbarcare i migranti in Italia, accuse che lo stesso ha sempre rimandato al mittente e a cui risponde che: “Rifarei lo stesso, difendendo i confini del mio Paese”. Anche il vicepremier era presente nell’aula del tribunale di Palermo e la Bongiorno ha aggiunto che a breve presenterà una memoria per meglio documentare i rifiuti della Open Arms.

Ultime notizie, maltempo in Italia, problemi in Toscana

Quella di ieri è stata una nuova giornata di forte maltempo in Italia, soprattutto nelle regioni del centro nord. Fra le situazioni di maggiore difficoltà quella della Toscana, a cominciare da Livorno, dove si sono verificati degli allagamenti e numerose situazioni di disagio che hanno indotto il governatore Eugenio Giani, a chiedere lo stato di calamità nazionale, limitato comunque ad alcune zone particolarmente colpite dalla perturbazione atlantica che da 72 ore è giunta sull’Italia.

Ricordiamo che per la giornata di ieri la Protezione Civile aveva diramato un’allerta di colore arancione per 5 regioni, leggasi Toscana, Liguria, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, oltre a gialla in altre varie regioni del nostro Paese. Anche quella di oggi si preannuncia una giornata di brutto tempo, anche se le temperature dovrebbero restare comunque piuttosto miti.

Ultime notizie, femminicidio a Civitavecchia

Una donna di 56 anni è stata uccisa a Civitavecchia, in un parcheggio nelle vicinanze della stazione ferroviaria. La vittima, che sarebbe morta per soffocamento, si chiamava Camelia Ion ed era senza fissa dimora. Per questo delitto la polizia ha fermato un uomo di 41 anni, che viene ora sottoposto ad interrogatorio. Il femminicidio è avvenuto nel corso della notte, in una via nelle vicinanze della stazione, via Sofia De Filippi Mariani. Gli agenti della polizia intorno alle 2.30 hanno trovato il corpo della donna, sul quale erano evidenti alcuni segni di violenza.

Ultime notizie, un ex agente penitenziario spara alla moglie e poi si uccide

Ieri mattina, nel parcheggio di un supermercato di San Severo, in provincia di Foggia, Mario Furo, un ex agente penitenziario di 59 anni ha sparato alla moglie ferendola in modo gravissimo e poi si è tolto la vita con la stessa pistola. La donna in precedenza aveva denunciato più volte il marito, a cui era stato messo il braccialetto elettronico, e che aveva anche il divieto di non avvicinarsi alla donna.

La moglie aveva anche rifiutato la possibilità, che le era stata offerta dai servizi sociali di San Severo, di un trasferimento in un luogo maggiormente sicuro sia per lei che per i figli minori. L’uomo si è tolto la vita sparandosi all’interno della propria autovettura. Il tentativo di femminicidio di oggi arriva a poche settimane di distanza dalla morte di Lucia Salcone, per la quale è indagato il marito che aveva inscenato un incidente stradale che si è rivelato falso.