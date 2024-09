Con un’intervista al Tg1 delle 20 il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano interviene sul caso Boccia che da giorni imperversa sul Governo: alle ultime notizie fornite dallo stesso ex direttore del Tg2 si aggiunge un dettaglio non da poco, «Avevo una relazione sentimentale con lei, anche per questo ho revocato la sua nomina». Per questo motivo, ha spiegato in diretta tv nazionale, è venuto meno il rapporto lavorativo e per questo stesso motivo nelle scorse ore Sangiuliano con la Premier Giorgia Meloni ha rassegnato le dimissioni.

Palazzo Chigi le ha però respinte, come spiega lo stesso Ministro al Tg1: «Non sono ricattabile. Ho presentato le mie dimissioni alla premier, che le ha respinte». Sangiuliano conferma che nessun fondo o rimborso è stato dato alla dottoressa Boccia in quanto tutte le spese erano state fatte con i conti personali del Ministro: non vi sarebbero dunque vicende legate a reati o presunti tali, ma “solo” vicende di tipo personale e affettivo che però hanno pesato non poco in un caso divenuto politico e nazionale. Oggi era intervenuta anche la Premier Meloni spiegando come con l’occasione storica che hanno dato i cittadini votando il Centrodestra al Governo «non merita di essere sprecata per un errore, una distrazione o una sbavatura. Non possiamo permetterci di prestare il fianco». (agg. di Niccolò Magnani)

In piena polemica sulla nomina di Maria Rosaria #Boccia, il Ministro della Cultura Gennaro #Sangiuliano interviene per la prima volta al Tg1. “Avevamo una relazione sentimentale e anche per questo ho revocato la sua nomina. pic.twitter.com/F57lCVMBGb — Tg1 (@Tg1Rai) September 4, 2024

Poco prima delle 17 di oggi si è verificato un terribile (l’ennesimo) naufragio di migranti al largo di Lampedusa: a darne notizia è stata la Guardia Costiera che ha spiegato di aver tratto in salvo 7 cittadini siriani che si trovavano sull’imbarcazione che si sarebbe capovolta circa 24 ore dopo la partenza. Assieme a loro – hanno raccontato, ma per ora non è ancora stato possibile confermarlo – c’erano altre 21 persone che sarebbero salite sulla barca domenica scorsa: dopo circa un giorno di navigazione in direzione Lampedusa si è verificato il naufragio e solamente loro sette si sarebbero salvati.

Immediatamente trasportati dalla Guardia costiera a Lampedusa, i sette superstiti sono stati sottoposti ai controlli medici di routine per poi finire all’hotspot di contrada Imbiacola per procedere alla consueta identificazione; il tutto mentre si cercano i corpi dei 21 dispersi tra i quali – hanno raccontato i siriani ai militari – ci sarebbero anche tre bambini. (Agg di LD)

E’ giunto in Indonesia, come da programmi, Papa Francesco. Il Santo Padre, nella mattinata di ieri, è atterrato presso l’aeroporto di Giacarta Soekarno-Hatta, la prima tappa del suo nuovo viaggio in Asia e Oceania. Dopo gli incontri con le autorità locali, Papa Francesco ha fatto visita a degli ammalati ma anche ad un gruppo di migranti e rifugiati, dopo di che ha celebrato una messa in forma privata.

Sarà un viaggio lungo e dispendioso quello del Papa, che percorrerà ben 32.814 km fra trasferimenti in volo e su strada. Il viaggio andrà avanti fino al 13 settembre quando il Pontefice farà ritorno nella capitale dopo undici giorni e dopo aver visitato Indonesia, ma anche Singapore, Timor Est e Papua Nuova Guinea, toccando quindi due continenti. Il Santo Padre, nel primo incontro pubblico, ha chiesto di “contrastare estremismo e intolleranza”.

Ultime notizie, nuove dichiarazioni del 17enne di Paderno Dugnano

Torna a parlare il 17enne di Paderno Dugnano, autore della strage che ha causato la morte dei genitori e del fratello di 12 anni. Come si legge su TgCom24.it, il ragazzo ha raccontato agli inquirenti di aver vissuto un disagio, un’angoscia esistenziale, anche se non si sarebbe mai immaginato che avrebbe ucciso la sua famiglia.

“Non mi so spiegare cosa mi sia scattato quella sera, purtroppo è successo”, continua a spiegare ai vari inquirenti ma anche agli avvocati e agli psicologi nel carcere Beccaria di Milano dove è attualmente rinchiuso. Il suo legale di fiducia, Amedeo Rizzo, ha parlato di un ragazzino provato che sta prendendo consapevolezza di quanto fatto ma che nel contempo non riesce ancora a darsi una ragione.

Ultime notizie, omicidio Sharon, il pm: “Nessun movente”

Moussa Sangare, l’assassino di Sharon Verzeni, ha rilasciato delle nuove dichiarazioni, spiegando di aver voluto tenere con se il coltello usato per l’assassino della donna di Terni d’Isola. Lo ha raccontato al gip di Bergamo, “Non l’ho buttato nel fiume perché ho pensato che avrei potuto trovarlo ancora lì. Volevo tenerlo per avere memoria di quello che avevo fatto, come un ricordo”.

Sangare ha spiegato di aver voluto tenere l’arma come un “souvenir”, dichiarazioni che fanno chiaramente capire come l’omicida non abbia mostrato alcun rimorso ne pentimento. Secondo la Gip di Bergamo, Raffaella Mascarino, Sangare non sarebbe affetto da alcun problema mentale, e proprio per questo non è riuscita a riscontrare alcun possibile movente nell’azione criminale portata a termine.

Ultime notizie, il caso Boccia

Il Ministro della Cultura Sangiuliano ha dichiarato di non avere mai speso nemmeno un euro per Maria Giovanna Boccia, la 41enne di Pompei che afferma di essere stata nominata consigliera per i Grandi Eventi. Anche lo staff del ministro ha smentito il conferimento di qualsiasi incarico alla Boccia, che invece resta ferma sulle proprie posizioni.

Ultime notizie, le news sull’Ucraina

Un massiccio attacco russo ha colpito l’Ucraina, in particolare Kyiv, Kharkiv, e la regione di Zaporizhzhia. Il presidente Zelensky parla di oltre 50 morti e 206 feriti a Poltava, in cui sono stati colpiti ospedale e scuola. La difesa ucraina ha abbattuto una quarantina tra missili e droni russi, mentre il presidente Putin è stato ricevuto con tutti gli onori in Mongolia, suscitando le critiche internazionali.

Ultime notizie, le news sulla guerra in Medioriente

Resta alta la tensione in Medio Oriente dove il premier israeliano Netanyahu, secondo fonti Usa, avrebbe fatto naufragare i tentativi di trovare un’intesa su ostaggi e cessate il fuoco. Nella conferenza stampa di ieri Netanyahu ha dichiarato che lasciare il Corridoio Filadelfia non salverà gli ostaggi. Ora si teme un attacco in Cisgiordania in vista del primo anniversario della strage.

Ultime notizie, disordini nel carcere di Frosinone

Nel carcere di Frosinone si sono verificati alcuni disordini dopo la morte di un detenuto. Questo episodio conferma lo stato di estrema difficoltà in cui si trovano le carceri italiane, in cui sono protagonisti degrado e sovraffollamento.

Ultime notizie, le previsioni meteo

E’ in arrivo un vortice di bassa pressione che porterà un peggioramento delle condizioni meteorologiche su tutta Italia, con temporali e calo termico soprattutto al Nord. Nel pomeriggio Roma è stata colpita da una bomba d’acqua che ha creato notevoli disagi.

Ultime notizie, il Cristo in Armenia e i leoni in Sudafrica

In Armenia sta per essere costruita la più grande statua di Cristo del mondo, alta 70 metri e ricoperta di vernice fluorescente. Il monumento ha scatenato le proteste della chiesa armena.

Il Sudafrica dice stop all’allevamento dei leoni finalizzato a soli fini turistici ed al business della caccia al trofeo. Una decisione clamorosa che divide l’opinione pubblica locale.