Le ultime notizie sullo sciopero del 28-29 novembre. Ci sarà un nuovo sciopero generale, trasporti compresi, fra il 28 e il 29 novembre prossimi, uno stop contro la manovra di bilancio che potrebbe portare a numerosi disagi per i cittadini. Come si legge su TgCom24.it, la commissione di garanzia aveva chiesto di escludere dall’agitazione i mezzi di trasporto, così come sanità e giustizia, per poi chiedere una riduzione dello sciopero da 24 a 4 ore. Ovviamente i sindacati hanno risposto picche, di conseguenza il ministro dei trasporti, Matteo Salvini, ha convocato le principali sigle sindacali al ministero. Secondo la Commissione di garanzia sugli scioperi, con una nuova agitazione di 24 ore si profila un pericolo di un “pregiudizio grave e imminente” che i diritti della persona non vengano tutelati a livello costituzionale, di conseguenza si sta cercando di mediare con i sindacati, affinchè si possa trovare la quadra e ridurre appunto le ore di agitazione, se non addirittura annullare lo sciopero. Si tratterebbe infatti dell’ennesimo stop dei trasporti in quello che è un vero e proprio mese nero, non soltanto per il black friday.

Alla fine le due confederazioni sindacali Cgil e Uil hanno confermato lo sciopero indetto per il prossimo 29 novembre dopo la fumata nera che si è avuta nell’incontro del pomeriggio presso il Ministero dei Trasporti. Il ministro Salvini ha firmato la precettazione, alla quale i sindacati faranno opposizione forti del fatto di aver rispettato la legge, eliminando dai settori interessati allo sciopero quello ferroviario e adottando le fasce di garanzia previste. La risposta negativa delle due organizzazioni sindacali lascia dunque al governo la sola strada della precettazione che era già stata esercitata nello sciopero generale del 17 novembre dello scorso anno.

Ultime notizie, le parole di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni, influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, nonché tronista di Uomini e Donne, è stata intervistata ieri dal Corriere della Sera in merito alla nota vicenda Alessandro Basciano, il 35enne padre della sua figlia che è stato arrestato la scorsa settimana, portato al carcere di San Vittore a Milano, per poi essere stato rilasciato. La 23enne racconta la solita storia, ovvero, che all’inizio andasse tutto bene fra di loro, al punto che lui le aveva anche chiesto la mano in maniera decisamente scenografica.

Poi le cose sono cambiate, ed oggi Sophie vuole parlare non tanto per dare ancora spazio alla sua storia quanto per provare a porre luce sul reato dello stalking di cui molte donne soffrono. Sophie Codegoni descrive Alessandro Basciano come un ragazzo dolce e amorevole all’inizio, con una storia d’amore cresciuta, al punto che hanno avuto una bimba a maggio del 2023, poi sono arrivati i primi screzi quando ad esempio lei usciva “senza di lui”, e in quel caso ha iniziato a cambiare in maniera importante fino a che la situazione non è degenerata.

Ultime notizie, il processo a Turetta

Secondo la difesa di Filippo Turetta, l’ergastolo è una pena inumana e degradante per il proprio assistito, anche perchè la pena deve tenere conto anche della rieducazione del condannato.

Per l’avvocato Giovanni Caruso, difensore del ragazzo che un anno fa uccise l’ex fidanzata Giulia Cecchettin, l’ergastolo è quindi una pena vendicativa, e troppo esagerata. Il legale ha contestato la premeditazione, spiegando in aula che il suo assistito non era intenzionato ad uccidere la ragazza ma “solo” rapirla. Inoltre viene contestato l’aggravante della crudeltà in quanto Filippo Turetta avrebbe colpito Giulia alla cieca indipendentemente dal numero di volte che l’ha colpita.

Ultime notizie, femminicidio in provincia di Latina

Una anziana di 83 anni è stata rinvenuta morta all’interno del suo appartamento in Via di Vittorio a Terracina, in provincia di Latina. Il marito 93enne è stato fermato dai carabinieri perché sospettato del suo omicidio, avvenuto nel corso della notte, e si trova in caserma dove è sottoposto all’interrogatorio. In base alle prime ricostruzioni il femminicidio è avvenuto dopo una lite tra i due coniugi. Sul luogo del ritrovamento del cadavere sono presenti anche il medico legale e il magistrato che si occupa del caso.

Ultime notizie, incidente mortale sul lavoro a Potenza

Un operaio di 61 anni che stava lavorando presso il Palazzo di Giustizia della città lucana è morto nella mattinata di oggi dopo essere stato schiacciato da una lastra di vetro. L’operaio, che era un dipendente di una ditta esterna, stava sostituendo delle finestre sulla facciata esterna quando è stato travolto da una lastra di vetro.

La morte dell’operaio è avvenuta sul colpo e i sanitari accorsi sul luogo dell’incidente non hanno potuto salvarlo. I vigili del fuoco e le forze dell’ordine sono sul posto per cercare di ricostruire l’accaduto. La Cgil di Potenza ha fatto notare l’alto numero di vittime di incidenti sul lavoro che si registrano ogni giorno, chiedendo condizioni migliori per i lavoratori, ed espresso la sua vicinanza ai familiari della vittima.

Ultime notizie, le ultime notizie relative alla guerra in Medio Oriente

Il leader israeliano Netanyahu ha dato il suo assenso per il “cessate il fuoco” ed ha chiesto a Hezbollah di non violarlo. L’annuncio ufficiale sarà dato stasera alle 22.00 e entrerà in vigore da domani. Mentre si attende il cessate il fuoco l’esercito israeliano sta compiendo un grosso raid sulla capitale libanese con 10 attacchi contemporanei su vari settori della città.

Riguardo alla tregua in serata ci sarà anche un discorso da parte del presidente uscente degli Stati Uniti, Joe Biden. Secondo il segretario di stato degli Stati Uniti, Blinken, la tregua tra Israele e Libano avrà effetti positivi anche sulla guerra tra Israele e Hamas.

Ultime notizie, il punto sui soccorsi ai dispersi nel Mar Rosso

I soccorritori che ricercano i dispersi dopo l’affondamento di ieri di una nave nel Mar Rosso, sono riusciti a trovare 5 dei dispersi, tra i quali anche turista italo-belga. Gli altri quattro sopravvissuti sono di nazionalità finlandese, svizzera, belga ed egiziana. Oltre ai sopravvissuti sono stati ritrovati anche quattro cadaveri. Le ricerche continuano senza sosta.