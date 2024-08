L’offensiva ucraina lanciata nella regione di Kursk prosegue ancora e nella giornata di ieri si è avuto anche un attacco con l’uso di droni, contro l’aeroporto di Lipeck, che è stato colpito. Per rispondere all’attacco ucraino, Mosca ha iniziato ad inviare rinforzi nella regione sotto attacco.

L’offensiva lanciata sul territorio del nemico dall’Ucraina è stata approvata dall’Unione Europea che ha dichiarato che Kiev ha il diritto di colpire bersagli anche in territorio russo. Nella regione del Donetsk ci sono stati dei bombardamenti che hanno colpito anche un supermercato provocando almeno 10 morti.

Ultime notizie, un’altra giovanissima morta sul monopattino

Un’altra ragazza giovanissima è morta in monopattino, questa volta in quel di Torino. Dopo la 18enne deceduta a Pavia pochi giorni fa, un’altra 18enne ha perso la vita sulle strade dopo uno scontro con un’automobile. L’incidente è avvenuta di preciso a San Giorgio-Ozegna., nel torinese e la ragazza era stata rinvenuta in condizioni disperate giovedì mattina per poi spirare ieri, venerdì 9 agosto.

Stando alla ricostruzione la 18enne si sarebbe scontrata violentemente con un’Alfa Romeo Giulietta guidata da un 21enne, che è rimasto illeso dopo lo scontro. Diversa invece la situazione per la giovane che aveva riportato numerosi traumi e che era stata ricoverata con l’elicottero in condizioni molto critiche: i medici le hanno tentate tutte per salvarla ma alla fine si sono dovuti arrendere all’evidenza.

Ultime notizie, weekend rovente

Quello che inizia ufficialmente oggi sarà un weekend rovente secondo gli addetti ai lavori, forse il più caldo di tutta l’estate. Le temperature saranno infatti ovunque superiori alla media e ben al di sopra dei 30 gradi, con picchi anche di 37 e 38 gradi soprattutto al centro sud.

Al nord, invece, si toccheranno i 33 e 34 gradi, con elevata umidità e temperate alte anche di notte. Una situazione quindi di forte calore che continua a persistere sul nostro Paese, ormai da quasi un mese e mezzo stretto nella morsa del caldo. E le previsioni meteo, per chi non ama il caldo, non promettono nulla di buono visto che secondo gli esperti questo caldo dovrebbe perdurare anche per i primi giorni della prossima settimana, arrivando fino al 15 agosto: prepariamoci a giornate ancora roventi.

Ultime notizie, traffico da bollino nero

Quello di oggi sarà l’ultimo weekend da bollino nero dell’estate, o meglio, l’ultimo fra coloro che raggiungeranno le località di villeggiatura. Questo sabato ma anche domani, 11 agosto 2024, saranno milioni gli italiani che si metteranno in viaggio per raggiungere soprattutto i posti di mare e che dovrebbero quindi trovare moltissimo traffico sulle autostrade del nostro Paese.

Ci sarà forte traffico anche presso le uscite dall’Italia, a cominciare da Francia, Slovenia e Croazia, così come dai centri urbani, quindi dalle principali città soprattutto del nord come Milano, Torino e Bologna. Grande traffico verso la riviera romagnola, ma anche la costa veneta e quella ligure, così come verso Toscana e più giù il Lazio, la Campagnia e la Puglia. Chiunque si metterà in viaggio in queste ore dovrà mettere in preventivo code e rallentamenti.

Ultime notizie, possibile femminicidio a Castelnuovo di Porto

Una donna di 75 anni, Lucia felici, è stata trovata morta all’interno della sua abitazione a Castelnuovo di Porto, località alla periferia di Roma. I carabinieri sono intervenuti dopo essere stati allertati da una vicina di casa che ha riferito di aver sentito distintamente delle grida.

Al momento dell’arrivo dei carabinieri anche il marito 82enne si trovava in casa e su di lui si sono subito indirizzati i sospetti di un femminicidio. L’intervento è avvenuto nelle prime ore della mattina, intorno alle 8.30. Sul corpo della donna non sono state trovate tracce di violenza e si stanno verificando le cause della morte.

Ultime notizie, lo sciopero dei balneari

Si è svolto ieri mattina lo sciopero dei balneari che è durato 2 ore al mattino dalle 7.30 alle 8.30. Le associazioni dei balneari erano divise su questa protesta e anche dopo lo sciopero si sono avuti dei dati contrastanti con i promotori che parlavano di adesioni all’80%, mentre le associazioni dei consumatori hanno definito lo sciopero “un flop”.

Intanto dal governo è stata fatta filtrare la notizia che nel consiglio dei ministri che si terrà a fine agosto sarà esaminata una proposta che possa evitare problemi ai gestori degli stabilimenti. Una proposta che potrebbe evitare ulteriori proteste in quanto da parte del governo erano state spese promesse ed assicurazioni di indennizzi, che ora sembrano essere sparite.

Ultime notizie, trovato morto il tiktoker Kaisenjny

Enzo Bondi, meglio conosciuto come Kaiserjny, il tiktoker romano che era divenuto famoso per i suoi “video-quiz” sui calciatori della Roma, nei quali appariva insieme alla moglie, è stato trovato morto nella tarda serata di giovedì su un Lungotevere. L’allarme alle forze dell’ordine è stato dato da alcuni passanti che hanno notato il suo corpo a terra.

Le cause della morte di Enzo Bondi sono ancora in fase di accertamento ed il cadavere non presentava segni di violenza. Kaiserjby era anche un utente di Instagram, dove pubblicava delle storie commentando ironicamente le notizie relative ai giallorossi. Uno dei suoi ultimi video era stato dedicato a Mattéo Guendouzi, calciatore della Lazio.

Ultime notizie, protesta della nazionale di pallanuoto alle Olimpiadi

A Parigi, in occasione della semifinale di pallanuoto per l’aggiudicazione delle posizioni dalla quinta all’ottava, la nazionale di pallanuoto italiana ha compiuto una clamorosa protesta restando di spalle ai giudici di gara durante l’esecuzione degli inni nazionali,

La protesta vuole sottolineare il comportamento sia degli arbitri che della federazione nuoto dopo l’espulsione del giocatore italiano Condemi che aveva segnato una rete, che è stata poi annullata per “gioco violento”, con rigore a favore dell’Ungheria che ha poi vinto il match.