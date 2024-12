Le ultime notizie di oggi le apriamo con il primo caso di influenza aviaria grave nell’uomo. Si tratta di un paziente ricoverato in Louisiana, così come riferiscono i Centers for Disease Control and Prevention. Secondo quanto segnalato dal sito di TgCom24.it, l’uomo sarebbe stato esposto a degli uccelli malati e morti, di conseguenza avrebbe contratto il virus.

Si tratta del 61esimo caso negli Stati Uniti ma in precedenza tutti i malati avevano mostrato dei sintomi lievi, a differenza invece di quest’ultimo caso che risulta essere grave. Già identificato il genotipo, leggasi il D1.1 che è collegato ad altri virus dello stesso individuati negli uccelli selvatici e nel pollame degli Stati Uniti.

Ultime notizie, i Ferragnez insieme alla recita di Natale

Curioso avvistamento avvenuto nelle scorse ore in quel di Milano: i Ferragnez “sono tornati assieme” dopo mesi dall’ultima volta. L’occasione è stata la recita di Natale dei figli presso uno storico istituto milanese di prestigio dove appunto frequentano Vittoria e Leone. Alla recita vi era quindi Chiara Ferragni ma anche il suo nuovo fidanzato, Giovanni Tronchetti Provera, e dall’altra parte vi era Fedez assieme alla madre e manager Tatiana.

A paparazzarli sono stati i fotografi di Chi, che hanno appunto catturato questo curioso “siparietto”. Presente anche l’ex compagna di Tronchetti Provera, Nicole Moellhausen, visto che i figli della nuova fiamma del figlio del presidente della Pirelli frequentano appunto la stessa scuola di Vittoria e Leone. Alla fine Giovanni e Nicole sono entrati tenendo per mano uno dei loro tre figli, per poi uscire separati, mentre Chiara e Federico sono arrivati separati e se ne sono andati altrettanto. Ovviamente la situazione è piuttosto complicata fra l’influencer e il cantante, che dopo un lungo idillio hanno deciso di prendere strade diverse, forse travolti anche dagli eventi riguardanti il famoso Pandoro Gate. A breve dovrebbe arrivare la decisione definitiva sul divorzio, nonché le questioni riguardanti affidamento e assegno di mantenimento.

Ultime notizie, liberata dopo 4 giorni la speleologa

E’ arrivata nella notte fra martedì e mercoledì la notizia che si aspettava da giorni: Ottavia Piana, la speleologa caduta nell’Abisso Bueno a Fonteno, è stata finalmente liberata. Dopo 4 giorni di operazioni di salvataggio e 130 uomini impiegati fra volontari, protezione civile, ma anche forze dell’ordine e personale di soccorso, alla fine la 32enne ha potuto rivedere “la luce” alle ore 3:15 di ieri, mercoledì 18 dicembre 2024.

La donna, che è sempre stata in costante monitoraggio da parte di una equipe medica specializzata, è stata immediatamente trasferita su una barella del personale sanitario dopo di che agganciata e sollevata sull’elicottero, per un trasferimento immediato presso l’ospedale di Bergamo. Ottavia è sempre stata cosciente e vigile ma molto dolorante, visto che la stessa ha subito diverse fratture a seguito di una rovinosa caduta, fra cui al volto, alle costole, alle ginocchia e alle vertebre.

Ultime notizie, le parole di Giorgia Meloni in Senato

Il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, dopo aver parlato alla Camera ha parlato ieri in Senato in vista del consiglio europeo di Bruxelles. Tante la parole rilasciate dalla leader dei Fratelli d’Italia, che ha spiegato di avere buoni rapporti con un sacco di gente, ma di non prendere ordini da nessuno.

In merito al suo rapporto con Elon Musk, così come richiesto da Mario Monti, la premier ha spiegato “Non so che film avete visto”. Quindi ha aggiunto che il nostro sistema è uno dei più “Verdi al mondo”, ma se lo massacriamo si viene a creare un problema di competitività, senza nel contempo aiutare l’ambiente, aggiungendo di condividere in pieno l’intervento del leghista Massimo Garavaglia.

Ultime notizie, grave incidente sul lavoro nel porto di Genova

Nella notte tra martedì e mercoledì un grave incidente sul lavoro si è registrato nel porto di Genova, con un operaio che ha perso la vita ed un altro che è rimasto ferito. La causa della morte è stata una ralla che ha travolto la vittima che stava lavorando al terminal Psa. Dopo l’incidente i sindacati dei portuali hanno indetto uno sciopero immediato cella durata di 24 ore bloccando di fatto le banchine del porto ed il varco Etiopia. Per questo incidente è stata aperta una indagine per “omicidio colposo” e i mezzi di lavoro, oltre ai video sono stati sequestrati dalle forze dell’ordine intervenute sul posto.

L’operaio deceduto si chiamava Giovanni Battista Macciò ed aveva 52 anni. Era dipendente della compagnia unica dei “camalli” la Culmv, ed al momento dell’incidente stava effettuando il controllo dei sigilli di uno dei container, mentre si stavano eseguendo le operazioni di carico e scarico delle merci. Il ferito, anche lui dipendente della stessa compagnia, stava guidando la ralla ed è ricoverato in ospedale con traumi al cranio ed alla colonna vertebrale.

Ultime notizie, travolta e uccisa in strada nel pisano una donna di 57 anni

Un grave incidente stradale è avvenuto nella serata di ieri nel comune di Montescudaio, in provincia di Pisa. La vittima è una donna di 57 anni, Fabiola Capresi, il cui corpo è stato ritrovato in un fosso a lato della strada, con ferite derivanti da un investimento.

Ora le autorità stanno dando la caccia al pirata della strada che, dopo aver investito la donna, è fuggito non prestando i soccorsi. Prima del ritrovamento era stata segnalata la scomparsa della donna e il ritrovamento è stato opera dei vigili del fuoco che stavano eseguendo le ricerche. Nelle vicinanze del cadavere le forze di polizia hanno ritrovato dei pezzi di un faro.