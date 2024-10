“Un poliziotto alle elementari”: il film in onda su Rete 4

Uscito nelle sale nel 1990, Un poliziotto alle elementari è una brillante commedia d’azione del regista Ivan Reitman. Il protagonista, Arnold Schwarzenegger, interpreta il ruolo di John Kimble, affiancato da star internazionali come Pamela Reed, Linda Hunt e Penelope Ann Miller, conosciuta già per aver ricoperto la parte della fidanzata di Carlito Brigante in Carlito’s Way. La colonna sonora è stata invece affidata a Randy Edelman, autore noto per aver curato anche le tracce del colossal L’ultimo dei Mohicani. Il film andrà in onda su Rete 4 il 18 ottobre alle ore 16:20.

Trama di “Un poliziotto alle elementari”: Cullen Crisp protagonista

Cullen Crisp, trafficante di droga della California, promette dei soldi a un giovane informatore con il tentativo di estorcere informazioni sulla fuga di sua moglie e suo figlio. Il ragazzo gli comunica che la donna vive insieme al piccolo in Oregon, nella cittadina di Astoria, ma nonostante la promessa fatta, il criminale non solo non lo paga ma decide di ucciderlo. Tuttavia, sul luogo dell’assassinio, nascosta, è presente anche la ragazza dell’informatore, che sarà di lì a poco costretta a testimoniare dell’accaduto al poliziotto John Kimble. Crisp è ormai da tempo sotto la lente d’ingradimento dell’agente. Questa volta però riesce ad arrestarlo.

Successivamente, Kimble, insieme alla sua collega Phoebe O’Hara, viene inviato ad Astoria, con l’obiettivo di capire dove si nascondano la moglie di Crisp e il figlio. Inizialmente, il piano prevede che Phoebe interpreti il ruolo della maestra d’asilo nella scuola elementare della cittadina. Tuttavia, la poliziotta si ammala e Kimble è costretto a sostituirla. A questo punto, il carismatico e risoluto poliziotto, si ritrova a dover fare i conti con una classe di bambini scatenati. Inizalmente impacciato, dopo un po’ John riesce ad ambientarsi e ad affezzionarsi anche ad alcuni alunni, come Dominic, figlio di Joyce Palmieri, un’insegnante della scuola, a cui John si lega in modo particolare. Proprio mentre il poliziotto sotto copertura si sta innamorando della maestra, scopre che Joyce e Dominic sono la moglie e il figlio di Crisp.

Subito dopo arriva ad Astoria Crisp, che grazie a uno stratagemma orchestrato da sua madre, è riuscito ad uscire di prigione. Crisp tenta di rapire suo figlio, ma deve fare i conti con John, che però in uno scontro con il criminale ha la peggio. Mentre la madre di Crisp sta per dargli il colpo di grazia, interviene tempestivamente Phoebe che la colpisce, salvando la vita al suo collega. Dopo la guarigione, John decide di abbandonare il suo lavoro e di dedicarsi completamente alla scuola e alla sua nuova famiglia: Kimble infatti sposa Joyce e fa da padre a Dominic.

Curiosità di “Un poliziotto alle elementari”

Sin dalla sua uscita nelle sale, Un poliziotto alle elementari ha riscosso un notevole successo, al punto che nel 2016 è stato annunciato anche un sequel, dal titolo Un poliziotto all’asilo. Una curiosità interessante sul set: la scuola scelta per girare la pellicola si trova a pochi passi da un altro set importante, ovvero la casa del film I Goonies.