La settimana di Un posto al sole sta per giungere al termine, stasera infatti andrà in onda l’ultima puntata prima della consueta pausa del weekend ma in molti sono già curiosi di scoprire tutto quello che succederà dopo lo stop, lunedì 6 gennaio 2025. Anche in occasione dell’Epifania l’amatissima soap opera partenopea terrà compagnia ai telespettatori e stando alle anticipazioni trapelate sul web come al solito colpi di scena e novità non mancheranno.

Un posto al sole va in onda su Rai Tre da lunedì a venerdì alle 20.50 e cattura sempre l’attenzione di moltissimi telespettatori con le intriganti vicende degli inquilini di Palazzo Palladini. Le anticipazioni fanno sapere che dopo il bacio tra Pino e Rosa lei non potrà fare a meno di riflettere sui suoi sentimenti. Per l’ennesima volta la Picariello ammetterà a se stessa che il suo cuore non è libero perché nonostante sia passato molto tempo dalla loro rottura è ancora innamorata di Damiano.

Anticipazioni Un posto al sole 6 gennaio 2025: una notizia su Don Antoine sconvolge Giulia

I telespettatori assisteranno ad altri colpi di scena dopo la solita pausa del fine settimana. Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Luca per sottoporsi ad alcuni controlli medici resterà fuori Napoli, Giulia intanto tornerà a casa in attesa di avere sue notizie. Nel frattempo la Poggi riceverà una notizia sconcertante che riguarda Don Antoine.

Cos’altro succederà a Un posto al sole nell’episodio di lunedì 6 gennaio 2025? Stando alle anticipazioni Marina scoprirà che Roberto a sua insaputa ha invitato a cena a casa loro Gennaro Gagliotti e sua moglie. Il fatto che il marito non l’abbia consultata le darà non poco fastidio, la Giordano deciderà quindi di vendicarsi dai suoi inaspettati ospiti.

