Va in onda domani, venerdì 3 gennaio 2025, l’ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole e in molti sono curiosi di scoprire tutto quello che succederà prima della consueta pausa del weekend. L’amata soap opera partenopea va in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3 e riesce sempre a catturare non poco l’attenzione dei fan con le sue intriganti vicende. Puntata dopo puntata moltissimi telespettatori restano incollati al televisore per scoprire tutto quello che succederà agli inquilini di Palazzo Palladini.

Anticipazioni Beautiful, replica puntata 3 gennaio 2025/ Hope e Liam si separano, Steffy sconvolta

Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito all’episodio che verrà trasmesso domani, venerdì 3 gennaio 2025, come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena. Nei precedenti episodi di Un posto al sole Mariella ha provato a far riavvicinare Sasà e Castrese, ma il suo tentativo non ha avuto l’esito che sperava. La loro profonda crisi la farà riflettere molto in merito alla sua attuale situazione sentimentale con Guido.

Anticipazioni Un posto al sole, dopo stop torna in onda oggi 1 gennaio 2025: doppia puntata/ Samuel in crisi

Un posto al sole, anticipazioni 3 gennaio 2025: Rosa accetta l’invito di Pino, aumenta la tensione tra Palladini e le gemelle Cirillo

Dopo che Marika ha consigliato a Pino di non arrendersi con Rosa ma di continuare a corteggiarla, lui le chiederà di nuovo di uscire. Grazie all’intervento dell’amica la Picariello accetterà il nuovo invito del postino, le anticipazioni però al momento non svelano altri dettagli in merito al loro rapporto.

Nel frattempo, aumenterà sempre di più la tensione tra Alberto e le gemelle Cirillo. Sin dall’inizio Palladini non è mai andato d’accordo con le sue inquiline, le cose però peggioreranno nella puntata che andrà in onda domani, venerdì 3 gennaio 2025. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno sapere che arrivato al limite della sopportazione l’avvocato minaccerà di sfrattarle, lo farà davvero? Non ci resta che attendere la messa in onda dei prossimi episodi di Un posto al sole per scoprire tutto quello che succederà.

Perchè Il Paradiso delle Signore non va in onda oggi mercoledì 1 gennaio 2025?/ Quando torna la soap