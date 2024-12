Una poltrona per due, il film cult di Natale, arriva prima quest’anno. Non bisognerà infatti aspettare la sera della Vigilia, il 24 dicembre, e sintonizzarci su Italia Uno, per godere della divertente pellicola di John Landis, visto che per quest’anno si è deciso di celebrare lo stesso film al cinema, tirandolo a lucido con una versione in 4K, che permetterà di rivedere la stessa pellicola sotto nuove vesti.

Ovviamente Una poltrona per due non poteva non essere trasmesso nelle sale cinematografiche se non vicino a Natale, precisamente nei giorni 9, 10 e 11 dicembre 2024, e nelle scorse ore è stato diffuso il trailer di quello che ci aspetta (lo trovate qui sotto). Il restauro, come ricorda SkyTg24.it, è stato effettuato dalla società specializzata Adler Entertainment, e ovviamente farà felici tutti coloro che adorano questo film diventato un vero e proprio cult natalizio, anche se in realtà lo stesso è ambientato solo nel periodo di Natale, ma la trama non è legata alle feste come invece avviene nella maggior parte dei film di questo tipo.

UNA POLTRONA PER DUE AL CINEMA COME MAI VISTO PRIMA

La cosa certa è che l’occasione sarà propizia sia per gli amanti di Eddie Murphy e Dan Aykroyd, quanto per tutti coloro (pochi immaginiamo), che non hanno mai visto Una poltrona per due, e che potranno appunto vederlo al cinema per la prima volta. Si pensi ad esempio alle nuove generazioni o a coloro che hanno sempre visto il film di John Landis sul piccolo schermo, e che vorranno godersi lo show in alta tecnologia.

Per l’occasione si è deciso di confezionare un nuovo trailer ad hoc, che trovate in fondo in questa pagina, che racchiude alcuni dei momenti più iconici del capolavoro del regista americano, ricordiamo, lo stesso di altri film cult come ad esempio Animal House ma anche The Blues Brothers (film quest’ultimo che viene solitamente trasmesso su Italia Uno la notte di Capodanno).

UNA POLTRONA PER DUE, LA TRAMA DEL FILM DI NATALE

Stando a quanto spiegato dallo stesso Landis, la trama di Una Poltrona per Due si ispira alle opere di Mark Twain ma anche al cinema di Frank Capra, e ruota attorno a quattro figure principali, a cominciare dal mitico Eddie Murphy, che negli anni dell’uscita del film (1983), diveniva uno degli attori più amati di tutti i tempi.

Interpreta un senza tetto un po’ lestofante la cui vita viene letteralmente stravolta grazie a due investitori ricchissimi e senza scrupoli, i fratelli Duke, che decidono di dare vita ad un esperimento mettendo nei guai il povero Dan Aykroyd, un giovane in rampa di lancio a Wall Street. Alla fine saranno gli stessi fratelli Duke a finire nei guai, mentre Eddie e Dan si godranno la vendetta, divenendo stra ricchi. Sullo sfondo, una New York natalizia degli anni ’80, ma anche la magistrale interpretazione di un’altra grande attrice all’epoca in rampa di lancio come Jamie Lee Curtis, nel ruolo di una prostituta che prenderà a cuore il caso di Aykryod.