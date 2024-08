Uno di famiglia, diretto da Alessio Maria Federici

Giovedì 8 agosto, andrà in onda, in prima serata su Rete 4, alle ore 21:30, la commedia italiana del 2018 dal titolo Uno di famiglia. Il film è scritto e diretto dal regista Alessio Maria Federici, noto per avere curato le riprese di Lezioni di cioccolato 2 (2011), Fratelli unici (2014) e Non ci resta che il crimine – La serie (2023).

Il protagonista del film Uno di famiglia è interpretato dall’attore Pietro Sermonti, che ha raggiunto la fama a livello nazionale grazie al personaggio del dottor Guido Zanin nella serie tv Rai Un medico in famiglia.

Al suo fianco l’incredibile attore, comico e conduttore televisivo Nino Frassica, attualmente impegnato nella conduzione del programma Che tempo che farà e al cinema con il film Pare parecchio Parigi di Leonardo Pieraccioni.

Nel cast del Uno di famiglia anche l’attrice e comica Lucia Ocone, una dei protagonisti dell’ultima edizione del programma di successo LOL – Chi ride è fuori (2024); l’attrice e modella britannica Sarah Felberbaum, interprete di numerosi film campioni d’incasso, come Maschi contro femmine (2010), Il principe abusivo (2013) e Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto (2021); infine l’attore, imitatore e conduttore televisivo Neri Marcorè, tornato pochi mesi fa sul piccolo schermo con la miniserie tv Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia.

La trama del film Uno di famiglia: quando salvi la vita al figlio di un mafioso

Uno di famiglia racconta la storia di Luca (Pietro Sermonti), un uomo di 40 anni dal carattere estremamente mite, ma un po’ sornione, che riesce a tirare avanti a fatica lavorando come insegnante di dizione.

Un giorno la sua vita viene stravolta da un caso fortuito, infatti salva la vita di uno dei suoi allievi, il giovane Mario (Moisè Curia), un ragazzo che sogna di diventare un attore e a cui Luca sta cercando di far perdere l’inflessione dialettale.

Ciò che però il protagonista non sa, è che Mario è il figlio di uno dei massimi esponenti della famiglia della malavita calabrese, i Serranò, che da quel momento hanno un debito d’onore con lui.

Nella vita di Luca e della sua compagna Regina (Sarah Felberbaum), arrivano all’improvviso la zia del ragazzo, Angela, conosciuta da tutti come “Della Morte” (Lucia Ocone) e il padre di Mario, Peppino Serranò (Nino Frassica), malavitoso spietato che non accetta un no come risposta.

Da questo momento si susseguono una serie di eventi tragicomici che coinvolgono i vari personaggi della storia i quali dovranno, ognuno a suo modo, fare i conti con gli esponenti di questa “fammigghia”, e Luca capirà ben presto che essere “Uno di famiglia” in realtà non è sempre un vantaggio.