Ricordate il rumor sulla coppia storica di Uomini e Donne in crisi? Amedeo Venza, esperto di gossip, aveva lasciato un indizio dicendo che l’iniziale del loro nome era la lettera “A” e nelle ultime ore i fan si sono insospettiti dopo una storia su Instagram di Alessia Cammarota, che da anni è sposata con Aldo Palmeri. I due si erano conosciuti proprio a Uomini e Donne e sono stati spesso protagonisti del mondo del gossip per via del tradimento da parte di lui, poi perdonato dalla donna.

Alessia Cammarota e Aldo Palmeri hanno avuto anche tre figli e sono sempre stati molto amati dal pubblico nonostante gli alti e bassi che hanno vissuto. Anzi, molti li hanno visti come un esempio d’amore, dato che hanno dimostrato di sapersi rialzare anche dopo grandi cadute. Certo è che ultimamente molti sis ono preoccupati per via del fatto che Alessia è molto assente sui social tanto che non pubblica dal 19 dicembre 2024, un fatto molto insolito per la ragazza che di solito è sempre molto attiva online.

Uomini e Donne, Alessia Cammarota rompe il silenzio: “Termino alcuni impegni, ma…”

Alessia Cammarota di Uomini e Donne era assente dai social ormai da molto tempo e non pubblicava più nulla di personale ma solo post relativi al lavoro, come contenuti sponsorizzati e simili. I fan si sono dunque chiesti se andasse tutto bene e si sono lamentati della sua assenza, tanto che lei si è decisa a rispondere ai follower nelle scorse ore. L’ex Uomini e Donne ha scritto di aver letto messaggi che la accusavano di pubblicare solo per fare promozioni: “Un po’ come se io dicessi a voi esci solo per andare a lavoro“, ha continuato.

“Non sto vivendo un gran bel periodo, ho bisogno di tempo…” ha rivelato Alessia Cammarota. La moglie di Aldo Palmeri ha scritto che nonostante il momentaccio deve portare a termine i suoi impegni: “Mi ero promessa che col nuovo anno mi sarei rimessa in pista“, ha spiegato, raccontando che nonostante ciò non riesce ancora a dare il meglio di sè. Alla fine ha rassicurato di stare bene e che la sua famiglia sta bene, ma che le serve tempo per tornare quella di prima. Dopo le sue dichiarazioni sul web si sono rincorse ipotesi di ogni tipo sulla crisi tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne, soprattutto dopo che pochi giorni fa è arrivata da Napoli la mamma di lei, cosa che ha insospettito ulteriormente i fan.