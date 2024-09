Ricordate Alessandro Rausa e Maria Teresa Paniccia di Uomini e Donne? La coppia è uscita dal programma lo scorso anno, più innamorata che mai. Ad aprile entrambi erano stati ospiti in studio a Verissimo, da Silvia Toffanin, alla quale hanno raccontato il loro amore. La dama, in quell’occasione, aveva spiegato di aver trovato l’uomo della sua vita, mentre lui aveva confessato di essere ancora incredulo di tanta meraviglia. Dopo un’estate di pausa dal programma di Maria De Filippi, i due sono stati invitati in centro studio per parlare del loro amore.

Come vanno le cose tra la coppia del trono over? Alessandro Rausa e Maria Teresa Paniccia stanno ancora insieme? La risposta sembra essere del tutto positiva. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne di Lorenzo Pugnaloni, oggi 24 settembre 2024 dovremmo vederli in studio da Maria De Filippi, come di consueto durante la puntata di Canale 5 che inizia alle 14.45. Appuntamento imperdibile questo, che vede il racconto dell’ultra novantenne innamoratissimo della sua Maria Teresa, dopo una serie di peripezie avvenute nel dating show con corteggiamenti finiti malissimo (vedasi Pinuccia di Vigevano).

Chi è Alessandro Rausa? L’amatissimo cavaliere del trono over di Uomini e Donne ha conquistato il cuore del pubblico e anche quello di Maria De Filippi insieme a Gianni Sperti e Tina Cipollari, che subito ne hanno apprezzato la bontà d’animo e l’ingenuità nel volersi innamorare di nuovo. Nato nel lontano 1930, Alessandro Rausa ha vissuto in tutta Italia, specialmente a Milano, pur essendo originario di Lecce. Nella vita ha fatto il sarto, e pare che nel suo lavoro abbia sempre riscosso molto successo, tanto da arrivare ad aprire una sartoria tutta sua.

Oggi il più vecchio di Uomini e Donne è in pensione e due anni fa ha deciso di presentarsi nel salotto del dating show per trovare la donna della sua vita. Non tutti sanno che il cavaliere 94enne ha ben due matrimoni alle spalle da cui è nata una figlia, della quale non si sa nulla per via del massimo riserbo da parte di Alessandro. Inizialmente, nel corso delle registrazioni, il cavaliere si era avvicinato a Pinuccia, ma non è mai riuscito a provare le “farfalle nello stomaco“, come dice lui. L’arrivo di Maria Teresa lo ha folgorato e dopo qualche tempo ha deciso di uscire con lei da Uomini e Donne pur rimanendo sempre ospite in puntata.