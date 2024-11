Uomini e Donne, anticipazioni puntata 13 novembre 2024

Uomini e Donne torna in onda oggi, mercoledì 13 novembre 2024, con una nuova puntata in cui ci sarà ampio spazio per le dame e i cavalieri del trono over. Dopo il momento dedicato a Gemma Galgani e Fabio e a Diego Tavani e Claudia D’Agostino, nel nuovo appuntamento con il dating show di canale 5, ci sarà nuovamente spazio per Sabrina. Nonostante la delusione per la scelta di Gabriele di chiudere la loro frequentazione, Sabrina ha deciso di rimettersi subito in gioco frequentando altre persone. Tra i cavalieri del parterre ha così deciso di dare una possibilità a Francesco.

Nella puntata odierna, Sabrina e Francesco si ritrovano al centro dello studio. La dama spiega che, pur non avendo dimenticato Gabriele, deve andare avanti con Francesco per chiudere un capitolo e aprirne un altro. Le parole di Sabrina scatenano le critiche dello studio.

Spazio, poi, ad Alessio Pili Stella e Prasanna che stanno uscendo da qualche settimana. La dama ha più volte spiegato di non provare una forte attrazione fisica per il cavaliere ma di essere molto incuriosita dal suo carattere. Nella puntata odierna di Uomini e Donne, Alessio e Prasanna tornano al centro dello studio e tra i due tornano a galla i soliti problemi.

Il cavaliere lamenta il poco coinvolgimento fisico da parte di Prasanna. Lui pensa che lei abbia una relazione fuori e lascia intendere che ci sia stato un avvicinamento. Le parole del cavaliere scatenano la reazione di Maria De Filippi che rimprovera Alessio facendogli notare il poco tatto utilizzato nei confronti di Prasanna.

L’ultima parte della puntata in onda oggi, salvo clamorosi colpi di scena, sarà dedicata al trono di Francesca Sorrentino. Dopo averlo lasciato a casa la scorsa settimana, Francesca è uscita nuovamente con Paolo, ma in esterna, i due hanno discusso. Paolo ha attaccato il corteggiatore Francesco accusandolo di aver avuto un approccio infantile con lei.

La tronista, però, ha sbottato difendendo Francesco e sostenendo di considerare molto più uomo lui rispetto a Paolo che si diverte a fare i tiktok. In studio, così, Paolo ammette di aver esagerato.