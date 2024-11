Uomini e Donne: anticipazioni e diretta 27 novembre 2024

Uomini e Donne torna in onda oggi, mercoledì 27 novembre 2024, con una puntata assolutamente imperdibile. Come accaduto nelle ultime settimane, salvo clamorosi cambiamenti, la puntata di oggi si aprirà con Gemma Galgani. La dama di Torino continua a frequentare Fabio e, nonostante in seguito alla durissima lite con Tina Cipollari abbia pensato di lasciare il programma, è tornata sui propri passi continuando ad uscire con Fabio. La frequentazione tra i due va avanti da diverse settimane e, finora, ci sono stati solo dei baci a stampo. Nella puntata in onda oggi, però, tutto cambia.

Uomini e Donne anticipazioni, puntata 25 novembre 2024/ Segnalazione su Alessio Pecorelli, bacio Gemma Fabio

Gemma Galgani e Fabio si accomodano al centro dello studio per svelare gli ultimi dettagli della loro conoscenza che, a quanto pare, rende davvero felice ed entusiasta la dama. Tra i due, infatti, è finalmente arrivato il bacio passionale e, come sempre, la reazione di Tina Cipollari è immancabile.

Il ritorno di Gloria Nicoletti

Grande spazio alle dame e ai cavalieri del trono over nella puntata di Uomini e Donne che, nel parterre, vedrà un gradito ritorno. Tra le dame, infatti, c’è nuovamente Gloria Nicoletti, dama delle passate edizioni del trono over. Gloria è stata protagonista di diverse dinamiche soprattutto per la relazione con Riccardo Guarnieri. La dama e l’ex cavaliere pugliese si frequentarono per un breve periodo: lei, poi, decise di lasciare la trasmissione non provando un forte interesse per nessuno dei cavalieri.

Uomini e Donne: anticipazioni puntata 22 novembre 2024/ Gemma minaccia l'addio, Gabriele concede l'esclusiva

Nella puntata odierna, Gloria torna ufficialmente nel programma e il nuovo capitolo della sua presenza nel dating show di canale 5 inizia con un’uscita con il cavaliere Maurizio.

Michele Longobardi e Amal: è ancora scontro

Nella puntata odierna di Uomini e Donne c’è spazio anche per il trono classico. Al centro dello studio torna ad accomodarsi Michele Longobardi che cerca un confronto con Amal che si era eliminata al termine della scorsa puntata. Maria De Filippi manda in onda un filmato di un confronto tra i due durante il quale, dopo una lunga discussione, Amal decide di tornare in trasmissione.

Chi sono Gemma Galgani e Fabio di Uomini e donne/ Lei lo seduce con uno spettacolo piccante, lui...

Michele, inoltre, decide di uscire in esterna con Mary, una nuova corteggiatrice, con cui scatta il bacio. In studio, invece, non è presente Veronica che conferma di essersi eliminata.