Uomini e Donne, anticipazioni puntata 27 settembre 2024: perché Mario Cusitore torna in studio

La prima settimana della nuova stagione di Uomini e Donne si conclude oggi, venerdì 27 settembre, con la messa in onda dell’ultima puntata settimanale durante la quale non mancheranno le sorprese. La prima è il nuovo ritorno di Mario Cusitore. Dopo essere stato protagonista della prima puntata della nuova stagione durante la quale ha avuto un durissimo scontro con Armando Incarnato e un confronto con Cristina Tenuta con cui ha avuto qualche contatto telefonico durante l’estate e aver rifiutato di restare in trasmissione, Mario, oggi, si presenterà nuovamente in studio per fare ufficialmente parte del parterre del trono over.

Mario, così, si accomoderà al centro dello studio ed, esattamente come tutti i nuovi protagonisti, si presenterà. Inizialmente, la sua presentazione scatenerà i commenti divertiti di Tina Cipollari che, poi, si complimenterà con lui per la nuova immagine.

Gemma Galgani tra Raffaele e Valerio

Protagonista della nuova puntata di Uomini e Donne sarà anche Gemma Galgani. Come svelano le anticipazioni di Isa e Chia, Gemma ha continuato a ricevere messaggi da Valerio, il cavaliere che era arrivato in trasmissione per conoscerla e con cui aveva deciso di chiudere dopo la scelta di lui di non baciarla non provando ancora un sentimento. Nonostante la scelta di Gemma, Valerio era anche tornato in studio nel tentativo di fargli cambiare idea senza, tuttavia, riuscirci. Il cavaliere, a quanto pare, continua a non arrendersi.

Continua, invece, la conoscenza con Raffaele, il cavaliere arrivato in trasmissione per conoscere Barbara De Santi e che è poi rimasto in trasmissione su richiesta di Gemma. I due sono usciti insieme e tra loro c’è stato anche un bacio.

Prime esterne per i tronisti

Nel corso della puntata di Uomini e Donne in onda oggi ci sarà spazio anche per il trono classico. I tronisti hanno, infatti, cominciato a conoscere i rispettivi pretendenti. Michele è uscito con Aimal che, in realtà, era scesa per Alessio per poi cambiare idea dopo l’esterna anche se non escluderebbe di conoscerlo meglio. Maria De Filippi, così, decide di metterla alla prova chiedendole con chi ballerebbe e lei sceglie Michele.

Martina, invece, che durante il primo incontro in studio non era stata colpita da nessun corteggiatore, è uscita con Ciro con cui si è concessa un giro in bicicletta e una passeggiata al tramonto. In studio, la tronista ammette di essere in difficoltà e di provare un interesse per lui.