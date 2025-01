Uomini e Donne, cosa accadrà nelle puntate in onda dal 20 al 24 gennaio 2025

Le puntate di Uomini e donne che andranno in onda dal 20 al 24 gennaio 2025 saranno ricche di emozioni e colpi di scena. Chi sperava di assistere alla puntata della scelta di Martina De Ioannon dovrà aspettare ancora perché nelle prossime puntate ci sarà l’annuncio della scelta di Martina. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, per Martina saranno le ultime puntate da tronista. Sul trono da settembre, con i soli Ciro e Gianmarco alla sua corte con cui la conoscenza va avanti da diverso tempo, Martina spiazzerà tutti annunciando di voler fare l’ultima esterna con Ciro e Gianmarco per poi effettuare la scelta finale.

Martina, così, trascorrerà un giorno sia con Ciro che con Gianmarco e, per lei, sarà l’occasione per sciogliere gli ultimi dubbi e arrivare alla scelta finale che segnerà non solo la fine del suo percorso nel programma di Maria De Filippi, ma anche l’inizio di un nuovo capitolo sentimentale della sua vita.

Uomini e Donne: Diego non torna, Gemma con i nuovi cavalieri

Nelle nuove puntate di Uomini e Donne, Gemma Galgani continuerà a conoscere i cavalieri Antonio e Renato con cui ha da poco iniziato una frequentazione. Tuttavia, il rapporto con i due cavalieri non sembra soddisfare Gemma che lancerà un appello per cercare un uomo che la apprezzi per com’è nella sua totalità. Diego Tavani, invece, dopo aver discusso duramente con Claudia D’Agostino e aver lasciato lo studio, non tornerà in trasmissione mettendo apparentemente un punto alla storia con Claudia.

Novità anche per Mario Cusitore. Dopo aver lasciato la trasmissione ed essere tornato, Mario Cusitore ha ricominciato a conoscere le dame del parterre non trovando, però, la donna della sua vita. Nelle prossime puntate del dating show di canale 5, in studio, arriverà una nuova dama per Mario che, però, deciderà di non trattenerla.

