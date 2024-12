Uomini e Donne, anticipazioni puntate gennaio 2025

Sarà un gennaio ricco di colpi di scena quello che attende il pubblico di Uomini e Donne che, dal 7 gennaio, potrà ricominciare a seguire quotidianamente tutti i protagonisti della trasmissione, sia del trono classico che del trono over. Oltre ad esserci attesa per le puntate in cui sarà smascherato Michele Longobardi, anche intorno al trono over c’è tanta curiosità. Al centro delle puntate di gennaio 2024 sarà nuovamente Gemma Galgani che, chiuso definitivamente il capitolo Fabio Cannone, conoscerà nuovi pretendenti. In particolare, Gemma conoscerà Renato e Antonio e deciderà di uscire con entrambi prima di chiudere o meno la frequentazione.

Spazio, poi, anche alla conoscenza tra Alessio Pili Stella e Francesca. Nonostante le discussioni e i vari alti e bassi, la dama confermerà di essere molto presa dal cavaliere e di non voler conoscere nessun altro uomo. Di fronte a tali parole, Alessio farà un passo indietro ricevendo pesanti critiche

Tra i protagonisti del trono over che stanno maggiormente incuriosendo il pubblico ci sono sicuramente Diego Tavani e Claudia D’Agostino. I due escono da diverse settimane ma la dama ha più volte ammesso di avere dubbi non provando una forte attrazione fisica nei suoi confronti. Nonostante tutto, però, i due hanno continuato ad uscire insieme portando Claudia anche a sbilanciarsi. Nelle puntate di gennaio 2025, tuttavia, accadrà altro.

La dama e il cavaliere saranno protagonisti di una durissima discussione in seguito alla quale lei lo raggiungerà fuori dagli studi discutendo nuovamente. Lei ribadirà di non credere alle parole d’amore di lui mentre Diego farà un passo indietro ammettendo di non voler insistere in una relazione in cui lui continua a dichiarare di non essere innamorata. In studio, Tina Cipollari e Gianni Sperti esorteranno Diego a non arrendersi e a fare un gesto più incisivo per conquistare Claudia. I due, alla fine, troveranno un punto d’incontro ballando insieme: sarà l’inizio di una nuova storia d’amore?

