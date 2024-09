Uomini e Donne: anticipazioni registrazione 19 settembre 2024

Doppia registrazione settimanale per Uomini e Donne e i suoi protagonisti che tornano in studio oggi, giovedì 19 settembre 2024, per una nuova registrazione durante la quale non mancheranno i colpi di scena. Nella registrazione di ieri, Gemma Galgani ha deciso di chiudere con Raffaele facendo richiamare Valerio contro cui si è scagliata Tina Cipollari, convinta che al cavaliere non piaccia realmente Gemma. Nel parterre del trono over, inoltre, è tornata Maura che ha decido di tornare per poter conoscere Mario Cusitore.

Il vero protagonista della puntata è stato proprio Mario che ha avuto una durissima discussione con Armando Incarnato. Lite che è durata diverso tempo e che ha portato anche Maria De Filippi ad intervenire. Per quanto riguarda il trono classico, c’è stato spazio solo per Francesca Sorrentino che non ha lasciato il trono ma ha spiegato le proprie sensazioni attraverso un lettera.

Come fa sapere Lorenzo Pugnaloni nelle anticipazioni di Uomini e donne, nella registrazione di oggi ci sarà spazio per il trono classico. Al centro dello studio, così, si accomoderanno Alessio, Michele e Martina e su quest’ultima sono puntati gli occhi di tutti Per Martina, infatti, sarà l’occasione per farsi conoscere e cominciare a conoscere ancora meglio i suoi corteggiatori.

Naturalmente, ci sarà spazio anche per il trono over con Mario Cusitore e Cristina Tenuta che potrebbero riservare delle sorprese. I due, infatti, dopo aver ballato insieme in studio, hanno deciso di conoscersi insieme e oggi, al centro dello studio, potrebbero raccontare i dettagli del primo appuntamento.

