Anticipazioni Uomini e Donne, registrazione 28 gennaio 2025: Trono di Tina Cipollari e la conoscenza con Cosimo

È tutto pronto anche oggi, 28 gennaio 2025, per una nuova registrazione di Uomini e Donne e c’è molta attesa nello scoprire dalle anticipazioni che cosa succederà nelle prossime puntate ai vari protagonisti. Si parte con una delle novità più eclatanti del dating show di Canale5: il Trono di Tina Cipollari. La storica opinionista ha deciso di mettersi in gioco e cercare la sua anima gemella ed in questi giorni ha già conosciuto alcuni uomini. Per lei sono scesi tre signori ma ha deciso di mandarli via mentre nell’ultima registrazione ha conosciuto Cosimo.

Dalle anticipazioni Uomini e Donne si apprende che nella registrazione di oggi si scoprirà com’è andata l’esterna di Tina Cipollari con il suo corteggiatore Cosimo. Sull’uomo le informazioni sono pochissime ma quel che è noto è che il signore, distinto ed elegante, è riuscito ad entrare nelle grazie di Tina che ha accettato di uscire a cena con lui: come sarà andata l’esterna? La nuova tronista deciderà di proseguire la conoscenza con l’uomo? Nel frattempo proprio di recente la Cipollari ha rivelato come deve essere il suo uomo ideale in un’intervista concessa a TvSorrisieCanzoni.

E non è tutto perché nella registrazione di oggi sempre stando alle anticipazioni Uomini e Donne ampio spazio dovrebbero avere anche gli altri due tronisti del Trono Classico. Gianmarco Steri dopo non essere stato la scelta di Martina De Ioannon ha accettato la proposta di Maria De Filippi ed ha iniziato un nuovo percorso, per lui in studio sono arrivate ben 100 ragazze, un numero impressionante che hanno costretto Maria De Filippi a modificare le impostazioni dello studio. Gianmarco continuerà dunque la sua conoscenza.

Presente sin da settembre ma con un percorso fatto da molti alti e bassi, l’altra tronista Francesca Sorrentino dopo aver eliminato Francesco De Martino ha concentrato la sua conoscenza su due corteggiatori: Gianmarco Meo con cui prima è scattato un bacio e poi un’accesa discussione e Gianluca Costantino. Arrivato per ultimo e già volto televisivo avendo partecipato a Temptation Island ed altri programmi tv, Gianluca appare sempre più vicino alla tronista ma nonostante la sintonia non è mai scattato il bacio.

Anticipazioni Uomini e Donne: ultime news del Trono Over

Ed infine in studio saranno presente anche le dame ed i cavalieri del Trono Over di Uomini e Donne, Diego e Sabrina continueranno la loro conoscenza in esclusiva ciò senza conoscere altri partner, mentre dovrebbero arrivare nuovi corteggiatori per Gemma Galgani e Barbara De Santi, quest’ultima di recente ha rifiutato ben due cavalieri che erano scesi apposta per lei.