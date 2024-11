Uomini e Donne, anticipazioni registrazione di oggi 28 novembre 2024

Dopo il caos successo la volta scorsa oggi, giovedì 28 novembre 2024, si registra una nuova puntata del dating show di Maria De Filippi e si scoprirà come si evolveranno le vicende sentimentali di tutti i protagonisti sia del Trono Classico che del Trono Over. In studio come sempre ci saranno gli storici opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti che con i loro commenti sagaci e pungenti creeranno dinamiche e accesi confronti con dame e cavalieri e tronisti e corteggiatori.

Prima di scoprire che cosa sveleranno le anticipazioni Uomini e Donne tratte della registrazione facciamo il punto della situazione svelano cos’è successo nelle scorsa. Innanzitutto con un colpo di scena spiazzante e clamoroso è finito il trono di Alessio Pecorelli prima del tempo. In studio è arrivata una segnalazione su Alessio Pecorelli che lo vedrebbe nei locali insieme ad un’altra ragazza. Le sue corteggiatrici, Jenny, Serena e Giorgia si sono ribellate. Hanno lasciato lo studio chiedendo dei chiarimenti e non convinte delle giustificazioni del 31enne romano si sono autoeliminate. A questo punto Maria De Filippi ha invitato Alessio a lasciare il trono.

Anticipazioni Uomini e Donne prossime puntate: cos’è successo nella registrazione di oggi (28 novembre 2024)

Concluso prima del dovuto il trono di Alessio Pecorelli, i protagonisti del trono Classico rimangono Francesca, Martina e Michele. Francesca Sorrentino è uscita in esterna con il suo corteggiatore Paolo e il nuovo corteggiatore si è arrabbiato, dopo essere uscito dallo studio e andato via lei lo ha inseguito. Stando alle anticipazioni Uomini e Donne nella registrazione di oggi si vedrà cos’è successo dopo, Francesca è il suo corteggiatore hanno chiarito?

Spazio avrà anche Martina De Ioannon che dopo aver portato in esterna Gianmarco ha ribadito che le piace anche Ciro e che apprezza anche il nuovo arrivato. Insomma la tronista appare sempre più indecisa. Sarà davvero così o uno dei tre corteggiatori riuscirà a farle prendere una decisione? Infine, Michele Longobardi ha visto la sua corteggiatrice autoeliminarsi la giovane tornerà in studio per un chiarimento?

Gemma Galgani e Fabio Cannone continua la conoscenza: nuovi colpi di scena

Ed infine dalle anticipazioni della registrazione di oggi di Uomini e Donne si scoprirà anche che cos’è accaduto a dame e cavalieri. Gemma ha fatto capire a Fabio che non vede l’ora di fare l’amore con lui. Già nelle esterne andate in onda tra Gemma e Fabio ci sono stati baci. Nonostante ciò ha anche detto che quando sono insieme da soli e non in puntata lo vede molto meno fisico di quanto lo vorrebbe. Sabrina continua a frequentare Diego mentre Gloria procede la conoscenza con Massimo, anche se hanno avuto un piccolo litigio. Massimo a questo punto smette pertanto con Sabrina.