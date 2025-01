Anticipazioni Uomini e Donne, registrazione di oggi 6 gennaio 2025: arriva nuovo tronista?

C’è molta attesa per le registrazioni di Uomini e Donne del 6 gennaio 2025 ed il motivo è presto detto, stando a quanto riportano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, noto esperto del programma, sono in arrivo degli interessanti stravolgimenti, Martina De Ioannon è sempre più vicina alla scelta tra Ciro Solimeno e Gianmarco Steri ma soprattutto verrà presentato un nuovo tronista dopo la cacciata di Michele Longobardi e Alessio Pecorelli.

Uomini e Donne, Martina De Ioannon pronta alla scelta: chi tra Ciro e Gianmarco?/ Ecco quando registrazione

Il trono dei due giovani uomini è finito prima del tempo e se si considera che non solo Martina ma anche l’altra tronista Francesca Sorrentino è prossima alla scelta ecco spiegato perché Maria De Filippi e la sua squadra di autori e produttori stanno cercando un nuovo volto. Chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne? Per il momento si susseguono molti rumors e indiscrezioni, da Raoul Dumitras a Stefano Tediosi ma si tratta solo di indiscrezioni poco affidabili. Per saperlo con certezza occorre attendere la registrazione di oggi o le prossime.

Cristiano Lo Zupone ha tradito Asmaa Fares dopo Uomini e donne?/ "Verità diversa, per ritrovarci..."

Uomini e Donne, anticipazioni registrazioni 6 gennaio 2025: Martina e Francesca vicine alla scelta?

Stando alle anticipazioni Uomini e Donne nella registrazione di oggi ampio spazio avrà il Trono Classico con Martina De Ioannon che prosegue la sua conoscenza con i suoi due corteggiatori Ciro Solimeno e Gianmarco Steri ed il giornalista nelle scorse ore ha rivelato quando potrebbero avvenire e chi potrebbe essere la sua scelta. Spazio avrà anche l’altra tronista Francesca Sorrentino che sta conoscendo meglio il nuovo corteggiatore Gianmarco Meo e Gianluca Costantino.

Si passa poi alle vicende del Trono Over contraddistinte dall’improvviso abbandono di Diego Tavani. Nella scorsa registrazione il cavaliere al culmine di una accesa discussione con Claudia D’Agostino, che ha deciso di troncare la loro conoscenza, ha ammesso di non sentirsi più a suo agio nel parterre ed ha abbandonato Uomini e Donne. Ci ripenserà? Spazio avrà poi anche Gemma Galgani per la quale dovrebbe scendere un nuovo cavaliere mentre Fabio Cannone prosegue la sua conoscenza con Ida Linda ed Eleonora.

Asmaa e Cristiano di Uomini e donne aspettano un figlio?/ In arrivo il grande annuncio della coppia

Anticipazioni Uomini e Donne, cosa succederà nelle prossime puntate

Per sapere con esattezza cosa succederà nelle prossime puntate di Uomini e Donne occorrerà attendere le anticipazioni sulla registrazione di oggi, 6 gennaio 2025, nel frattempo il dating show di Maria De Filippi tornerà in onda dopo la pausa natalizia domani, 7 gennaio 2025, sempre a partire dalle 14.45 su Canale5 e non mancheranno anche i consueti commenti pungenti di Tina Cipollari e Gianni Sperti.