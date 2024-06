Uomini e Donne, Barbara De Santi su lite con Cristina Tenuta: “Mai chiarito”/ “Ernesto Russo? Non commento”

Barbara De Santi di Uomini e Donne: “Io dietro le segnalazioni a Ernesto Russo? Come può pensarlo”

A settembre è ritornata nel parterre del Trono Over di Uomini e Donne e sin da subito è diventata una delle protagoniste assolute. Barbara De Santi, classe 1969 è in libreria con la seconda edizione del suo romanzo “Fare l’amore come una escort” in cui alternando momenti divertenti e riflessioni più toccanti parla della sua ricerca dell’amore e del rapporto tra donne ed uomini oggi. Per l’occasione ha concesso un’intervista a Comingsoon.it dove si è sbilanciata sulla sua esperienza nel dating show di Canale5, dal rapporto con Ernesto Russo alla lite con Cristina Tenuta.

Tentatori Temptation Island 2024: chi sono?/ Spunta l'ex Uomini e Donne Carlo Marini

Innanzitutto Barbara De Santi ha parlato del suo rapporto con Ernesto Russo, finito non in maniera pacifica. Di recente, l’ex cavaliere aveva dichiarato che dietro alle molte segnalazioni sul suo conto nel programma ci fosse proprio lei ed adesso Barbara De Santi ha voluto replicare smentendo seccamente tutto: “Ho letto ma non commento, perché quando leggo cose del genere trovo non abbia senso rispondere. Io non ho bisogno di fare segnalazioni, passando da dietro o nascondendomi, perché tutto ciò che so e devo dire io lo dico in puntata. Già la volta precedente avevo riportato delle segnalazioni e le dico in faccia le cose e chi mi conosce lo sa. Ma anche lui, come può pensare una cosa del genere!”

Mario Cusitore nuovo tronista di Uomini e Donne dopo Ida Platano?/ Spunta l'indiscrezione

Uomini e Donne, Barbara De Santi e la lite con Cristina Tenuta: “Non abbiamo mai chiarito”

Spazio ha avuto poi anche il rapporto con un’altra dama di Uomini e Donne, Cristina Tenuta. Le due sono passate dall’essere grandi amiche ad avere degli scontri anche accesi in trasmissione. Durante l’intervista Barbara De Santi ha ammesso che non c’è stato nessun confronto tra di loro: “Cristina… Mentre prima c’era una certa solidarietà, da un momento all’altro, per prendere le difese della persona che stavo frequentando (Ernesto Russo ndr.) ha cominciato a ribaltarsi e darmi contro. Anche con l’epilogo che c’è stato, non sono riuscita ad avere solidarietà e non me lo spiego. Non abbiamo chiarito, non abbiamo contatti ed essendo in un programma pubblico, è giusto chiarire là dentro le situazioni.”

Uomini e Donne, Daniele Paudice e Gaia Gigli ‘scacciano’ la crisi con una dedica sui social/ “Ti amo…”

Ed infine Barbara De Santi ha parlato anche del suo futuro sentimentale e che uomo spera di poter conoscere più avanti: “Non ho mai trovato il mio principe che mi trattasse da principessa. Io do tantissimo all’altro e non ricevo altrettanto, forse perché sono troppo indipendente e autonoma e l’uomo crede che io non ne abbia bisogno”. E poi, parlando del mondo delle escort a cui fa riferimento il romanzo e di un’amica ha aggiunto: “Mi sono fatta alcune domande sul perché i miei rapporti con gli uomini andassero male, e mi sono detta: “qualche risposta posso prenderla da questo mondo che per me è sconosciuto”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA