Uomini e donne: ecco quando torna in onda

Dopo tanti rinvii, Uomini e Donne sta per tornare finalmente in onda. Il programma di Maria De Filippi tornerà in onda, con la prima puntata della nuova stagione, da lunedì 23 settembre. Alle 14.45, su canale 5, si riaccenderanno così le luci sullo studio dell’amore dove, tanti amori sono nati. Insieme alla padrona di casa, in studio, torneranno nuovamente Tina Cipollari e Gianni Sperti, pronti a commentare tutte le vicende sentimentali dei protagonisti, ma cosa accadrà durante la prima settimana di programmazione?

Morte di Alex Marangon, famiglia: "Vogliamo la verità"/ Il giallo tra versioni contrastanti e chat cancellate

Ampio spazio al trono over con il ritorno in studio di Armando Incarnato, protagonista di una lite con Mario Cusitore che, invece di un confronto con Ida Platano, ha rivisto Cristina Tenuta con cui ha avuto uno scambio di messaggi durante l’estate. Ci sarà, inoltre, anche spazio per Gemma Galgani che incontrerà nuovi pretendenti, ma soprattutto, saranno presentati i quattro tronisti.

Luigi Bonaventura chi è, collaboratore di giustizia a Cose Nostre/ La storia della famiglia di 'ndrangheta...

Chi sono i tronisti di Uomini e donne

Quattro tronisti, due donne e due uomini, per la nuova stagione di Uomini e donne che avrà come protagonisti Martina De Ioannon, Francesca Sorrentino, Michele Longobardi e Alessio Pecorelli. Martina è stata protagonista della versione estiva di Temptation Island a cui ha partecipato con il fidanzato Raul Dumitras per poi chiudere la relazione durante il falò finale di confronto. Michele Longobardi, invece, è stato corteggiatore nella scorsa edizione di Uomini e donne dove ha provato a conquistare il cuore di Manuela Carriero.

Spazio, poi, a Francesca Sorrentino: anche lei arriva da Temptation Island a cui ha partecipato con il fidanzato Manuel Mauro. Dopo essersi lasciati, al termine dell’avventura nel villaggio dell’amore, sono tornati insieme per poi lasciarsi pochi mesi fa. Infine, spazio ad Alessio Pecorelli, imprenditore nel campo della ristorazione.

Alessia Pifferi, legale punta sull'incapacità parziale/ "Per i miei consulenti potrebbe andare in convento"