L’uragano Milton si è trasformato da tempesta tropicale a uragano di categoria 4 nel giro di poche ore: nelle ultime ore si è rafforzato a una velocità impressionante, così le autorità sono corse ai ripari. L’arrivo è previsto per mercoledì sera su una zona costiera densamente popolata come quella che comprende Tampa, Sarasota e Fort Myers. Al momento si sta muovendo oltre la penisola messicana dello Yucatan verso la Florida, dove genererà un’ondata che potrebbe arrivare a quasi 5 metri di altezza. La minaccia è così grave che è in corso la più grande evacuazione della Florida dopo l’uragano Irma del 2017.

Infatti, sono stati emessi ordini di evacuazione in 13 contee della Florida: i residenti, soprattutto chi vive in aree basse o case mobili, è stato invitato ad andar via entro oggi. Invece, a chi vive al di fuori della zona di mareggiata e intende restare il Servizio Meteorologico Nazionale ha suggerito di raccogliere le scorte e di pianificare almeno una settimana senza corrente o acqua. Molto diretta Jane Castor, sindaca di Tampa, ai microfoni della Cnn: “Posso dirlo senza alcuna drammatizzazione: se scegliete di rimanere in una di quelle aree di evacuazione, morirete“.

URAGANO MILTON, “MAI COSÌ FORTE PRIMA D’ORA IN FLORIDA”

Con venti che arrivano ai 128 km/h, si prevede che l’uragano Milton possa crescere per poi indebolirsi, passando alla categoria 3. “Ma se Milton manterrà la sua rotta, sarà l’uragano più potente a colpire la baia di Tampa in oltre 100 anni. Nessuno nella zona ha mai sperimentato un uragano così forte prima d’ora“, l’avvertimento del servizio meteorologico nel suo ultimo aggiornamento.

Invece, il National Hurricane Center del servizio meteorologico a Miami nel suo aggiornamento di lunedì ha parlato di “una situazione estremamente pericolosa per la vita e i residenti” della parte occidentale della costa della Florida, a cui viene ricordato di “seguire i consigli dei funzionari locali ed evacuare immediatamente se viene loro richiesto“, in quanto l’uragano “Milton ha il potenziale per essere uno degli uragani più distruttivi mai registrati nella Florida centro-occidentale“.

VIDEO FUGA DI MASSA IN FLORIDA