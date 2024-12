Sono passati 23 anni, ma quel tormentone di Valeria Rossi è ancora oggi impresso nella mente degli appassionati. ‘Tre parole’, questa la canzone che ha portato al successo la cantante e che tra radio e tv ha letteralmente spopolato ai tempi ma che ancora oggi è considerato un must della musica italiana. La carriera di Valeria Rossi parte forse proprio dal successo clamoroso del brano ma, negli anni a seguire, non è forse riuscita a mantenere saldo il ruolo di spicco, che invece avrebbe meritato, nel mondo dell’industria musicale.

Ma cosa fa oggi Valeria Rossi dopo il fragoroso successo degli anni 2000? La cantante non ha certamente perso di vista la sua passione per la musica ma, complice l’allontanamento dalle scene, ha avuto modo di cimentarsi anche con altre esperienze come ad esempio il mondo della politica. Nel 2022 ha tentato la strada delle amministrative presso il comune di Monza in una lista di centrosinistra; una parentesi che non ha però avuto un seguito.

Valeria Rossi, chi è il marito Pietro Foresti: la passione in comune per la musica

Trattandosi di un volto comunque noto al mondo dello spettacolo se non come ai fasti degli anni 2000 grazie al brano ‘Tre parole’, Valeria Rossi attira la curiosità degli appassionati anche in riferimento a ciò che riguarda la vita privata. Da anni la cantante condivide la quotidianità con il marito Pietro Foresti; un rapporto che vive con discrezione e riservatezza anche per preservare il percorso di crescita del figlio Miro. Sul conto del marito di Valeria Rossi non si hanno particolari informazioni nel merito della vita privata; diverso invece il discorso per quanto concerne la carriera. Come la consorte vive principalmente di musica, è infatti un noto ed affermato produttore musicale ma anche manager di spicco.