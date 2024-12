Valeria Solarino, chi è la compagna di Giovanni Veronesi: l’esperienza da attrice

Valeria Solarino è la compagna di Giovanni Veronesi, il regista, sceneggiatore e attore che oggi pomeriggio sarà ospite di Caterina Balivo nel salotto de La volta buona, nella nuova puntata in onda su Rai 1. Entrambi condividono la passione per la recitazione; classe 1978 e nata in Venezuela, dove i genitori italiani erano emigrati per lavoro, anche lei è un’affermata attrice del grande schermo ma ha anche recitato in alcune fiction televisive.

Laura Efrikian: “Gianni Morandi? C’è qualcosa di speciale nei suoi occhi”/ “La storia del tradimento…”

Valeria Solarino è cresciuta nella sua città, Torino, dove si è diplomata per poi studiare recitazione presso il Teatro Stabile. Dopo una lunga gavetta arriva la prima esperienza come attrice nel 2003, quando il regista Mimmo Calopresti la selezione per il cast del film La felicità non costa niente. Negli anni successivi arrivano i grandi successi: nel 2005 recita in La febbre di Alessandro D’Alatri al fianco di Fabio Volo, nel 2007 è invece nel cast de Signorina Effe di Wilma Labate che le valse anche una candidatura al David di Donatello come miglior attrice protagonista.

Chi è Giovanni Veronesi, carriera dello sceneggiatore e regista/ Dagli esordi al successo di Manuale d'amore

Valeria Solarino e Giovanni Veronesi, oltre 20 anni d’amore: “Un pezzo di vita“

Valeria Solarino ha recitato anche i diversi film del suo compagno Giovanni Veronesi; da lui è stata diretta nel 2003 in Che ne sarà di noi, e proprio in quel periodo la coppia iniziò a frequentarsi, oltre che per il film del 2009 Italians. “Non mi fanno effetto i 20 anni con Giovanni – ha ammesso l’attrice in un’intervista a Oggi nel 2022 – perché nel nostro stare insieme non c’è alcuna costruzione, è uno stare “naturalmente” insieme, uno starsi accanto“.

Mariotto: “Staffelli è stato maleducato e insolente"/ La replica di Striscia la Notizia in una lettera

Diversi anni prima, in un’intervista per Vanity Fair del 2015, la Solarino aveva così parlato della loro storia d’amore: “Quando penso agli anni trascorsi insieme mi sembrano tantissimi. Sono un pezzo di vita. Non lo so quale sia il segreto. Credo nell’anima gemella, forse non ne esiste solo una, magari ne abbiamo una per ogni Paese. Credo nel fatto che ci si riconosca quando si incontra la persona giusta […]”. La coppia non ha figli e non si è mai sposata, il matrimonio potrebbe arrivare molto più avanti: “Vorrei che le nostre mani continuassero ad unirsi anche da vecchi. Mi piace l’idea, e credo che quello sia l’amore per la vita, l’amore vero. Infatti dico sempre che mi sposerò da anziana. Sono convinta che sarà molto più romantico“.