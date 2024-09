Chi è Valerio, nuovo corteggiatore di Gemma Galgani

La nuova stagione di Uomini e Donne è cominciata nel segno di Gemma Galgani, esattamente come accaduto negli anni precedenti. Ancora single e con tanta voglia di trovare l’amore, Gemma si è accomodata, durante la prima puntata della stagione, al centro dello studio per conoscere due nuovi cavalieri che hanno chiamato la redazione esclusivamente per conoscere lei. Tra i due, però, la dama di Torino è rimasta affascinata da Valerio con cui ha deciso di proseguire la conoscenza e la frequentazione, ma chi è il nuovo pretendente della dama?

Valerio ha 61 anni, è napoletano che, però, per diversi mesi, vive in Sardegna dopo è socio di un Bed & Breakfast. Valerio ha spiegato di avere figli ormai grandi con la loro vita e di aver voglia di conoscere Gemma, la dama che più di tutte lo incuriosisce. “Gemma è una donna di classe ed è l’unica che mi interessa di più ed è quella che mi attrae di più”, le parole di Valerio.

Valerio e Gemma Galgani e il ballo contestato da Tina Cipollari

Gemma Galgani, decisa a trovare un uomo con cui costruire una storia d’amore che la renda serena e felice, ha deciso di concedere una possibilità a Valerio che, durante la prima puntata di Uomini e Donne, ha omaggiato Gemma anche con una collana. Nel corso delle puntate successive, Gemma non ha ballato solo con Valerio, ma anche con altri cavalieri scatenando la reazione di Tina Cipollari.

“Perché non balli con Valerio?”, la domanda della bionda opinionista. Gemma ha spiegato che, pur volendo conoscere e frequentare Valerio, era incuriosita da altri cavalieri a cui non nega un ballo in studio. Valerio, dunque, sarà la persona giusta per Gemma? Già nelle prossime puntate ci saranno sorprese che causeranno la reazione di Tina e del pubblico.

