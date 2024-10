Valerio chiude con Gemma Galgani a Uomini e Donne

Valerio cambia idea su Gemma Galgani e, nel corso della puntata di Uomini e Donne del 14 ottobre 2024, si scaglia contro la dama di Torino. “Voglio chiudere con Gemma, non me la sento più. Una donna di classe ed elegante non schiaffeggia e io, oggi, sono venuto qua per chiudere con Gemma perché io sono un uomo elegante e non la vedo più in quel modo”, sbotta il cavaliere. Maria De Filippi lascia la parola a Marcello Messina che si scaglia contro Valerio: “Anch’io ti avrei dato uno schiaffo” sbotta Marcello. “Finisci questa sceneggiata. Alla tua età sei ridicolo”, aggiunge Ida del trono over. “Dovresti solo alzarti e chiedere scusa a Gemma“, dice ancora la dama Ida.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione del 14 ottobre 2024/ Nuovo cavaliere per Gemma Galgani

“L’unico che ha recitato un ruolo sei tuo”, sbotta Gianni Sperti non tollerando l’atteggiamento del cavaliere. “Non penso che lo schiaffo di Gemma possa essere così importante e grave da finire al Tg1 o Tg5…”, interviene Maria De Filippi provando a calmare gli animi in studio.

Gianni Sperti contro Valerio: spuntano le serate con Giorgio Manetti

Valerio perde la pazienza in studio attaccando duramente Gianni Sperti che, poi, sbotta. “Dieci minuti fa ho saputo che fai le serate con Giorgio Manetti”, dice l’opinionista di Uomini e Donne. “Ma pensi che siamo tutti scemi?”, dice ancora Sperti mentre Valerio spiega di essere semplicemente un conoscente di Giorgio. Dopo un rvm riassuntivo della puntata precedente, Valerio, in studio, ribadisce che, con Gemma, il piatto si è rotto e di non poter andare avanti con Gemma.

Chi è Morena Farfante: la dama del trono over di Uomini e Donne/ Bacio con Mario Cusitore dopo la lite

“Ci sentiamo, buona Sardegna. Mi raccomando con le feste brasiliane, divertiti” – dice Maria De Filippi invitando, poi, Gemma a ballare in studio dove sono pronti a scommettere sul ritorno di Valerio. “Non penso”, interviene la De Filippi secondo cui, Valerio potrebbe aver ricevuto una telefonata portandolo, così, a fare un passo indietro con Gemma, esattamente come Tina Cipollari che esprime lo stesso pensiero della conduttrice.