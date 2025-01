Non è certo la prima volta che il nome di Valerio Scanu viene accostato a dichiarazioni che dividono il pubblico. Spesso il cantante, ex allievo di Amici e vincitore del Festival di Sanremo nel 2010, non si è posto freni nel lanciare frecciatine e stoccate riferendosi sia all’attualità discografica sia in merito ad alcune sue scelte del passato. In occasione della conferenza stampa de ‘Ora o mai più’ – programma dove presto sarà tra i protagonisti – Valerio Scanu si è dunque raccontato senza risparmiare delle frecciatine ‘criptiche’ e senza un diretto destinatario.

“Sicuramente di errori ne ho fatti e continuerò a farne anche in futuro. Ho sempre cercato di fare tesoro degli errori fatti artisticamente e di imparare la lezione”. Inizia così Valerio Scanu – come riporta Novella 2000 – riferendosi probabilmente a ciò che ha frenato la sua carriera nel momento più alto, soprattutto considerando la vittoria al Festival di Sanremo 2010 che non ha dato un effettivo seguito alla sua carriera. “A livello personale, ho fatto altrettanti errori che poi mi hanno chiuso determinate porte, ma questo credo che sia un’ovvietà”.

Valerio Scanu e gli errori del passato: “Mi sono state chiuse tante porte…”

Molto più ‘criptiche’ le parole successive, un’allusione che sembra mirata ma che non lascia sfuggire un chiaro destinatario. Valerio Scanu – come riporta Novella 2000 – ha infatti asserito: “Magari in passato ho calpestato i piedi alle persone sbagliate e tutto ciò potrebbe aver portato alla chiusura di tante porte e potrebbe essere andato anche a discapito dell’arte”. Ma a chi si riferisce il cantante? Non è dato sapere chi avrebbe contribuito alla chiusura di opportunità e sbocchi per la sua carriera ma, nel merito di quanto affermato, avrebbe spiegato che i fatti in questione sarebbero risalenti a diversi anni fa quando era appena ventenne.