Varga, terribile infortunio in Scozia-Ungheria/ Video: si scontra con il portiere e perde i sensi

VIDEO INFORTUNIO VARGA, TERRIBILE SCONTRO IN SCOZIA-UNGHERIA

Attimi di profonda paura in Scozia-Ungheria per l’infortunio di Varga:, al 75′, sugli sviluppi di un calcio di punizione, l’attaccante ungherese si e scontrato col portiere scozzese in uscita ed è stato colpito sul volto nel tentativo di prendere il pallone. Il classe 1994 ha immediatamente perso i sensi, cadendo a terra: compagni e avversari lo hanno “protetto” circondandolo con un telone per motivi di privacy, mentre i sanitari entravano in campo. Una volta giunti sul rettangolo verde, i medici hanno immobilizzato Varga, portandolo fuori in barella: ad aiutarli anche il compagno di squadra Szoboszlai, che ha retto il lettino insieme al personale sanitario.

Immediatamente l’infortunio di Varga è parsa particolarmente serio: i compagni di squadra, infatti, sono apparsi molti agitati e qualcuno è addirittura scoppiato in lacrime, facendo temere il peggio. Il calciatore è intanto stato trasferito in un ospedale di Stoccarda, dove si è giocato il match tra Scozia e Ungheria, con indosso un collare. Dopo vari minuti di stop la gara è ripresa, seppur con la squadra ancora sotto shock: nonostante la paura, proprio negli istanti finali del match l’Ungheria ha trovato la vita della rete con Csoboth, che ha segnato e dedicato, insieme a tutta la squadra, la vittoria a Varga.

INFORTUNIO VARGA, COME STA DOPO IL BRUTTO SCONTRO CON IL PORTIERE IN SCOZIA-UNGHERIA (GUARDA QUI SOTTO IL VIDEO)

Dopo lo scontro di Varga con il portiere che lo ha portato a perdere i sensi e all’infortunio, spaventando i compagni, tutto il team dell’Ungheria, i tifosi presenti allo stadio a Stoccarda e gli spettatori da casa, Varga è cosciente. Come annunciato proprio dalla Federazione ungherese, il calciatore è ricoverato in un ospedale della cittadina tedesca e le sue condizioni sono state definite come “stabili”. Dunque, nonostante il terribile spavento che aveva fatto presagire altro, il calciatore ungherese sembra non essere in pericolo di vita.

