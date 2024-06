DIRETTA SCOZIA UNGHERIA/ Video streaming tv: solo amichevoli nei precedenti (Europei 2024, oggi 23 giugno)

DIRETTA SCOZIA UNGHERIA: I TESTA A TESTA

Dei precedenti che ci introducono alla diretta di Scozia Ungheria possiamo dire alcune cose. Intanto, sono nove partite e tutte amichevoli; l’Ungheria ne ha vinte quattro e la Scozia tre, dunque abbiamo due pareggi che erano andati in scena a due anni di distanza. Alcune di queste amichevoli sono state disputate con la squadra d’oro magiara, che infatti aveva vinto 4-2 ad Hampden Park nel dicembre 1954, appena dopo la grande delusione del Mondiale svizzero e con i gol di Jozsef Bozsik, Nandor Hidegkuti, Karoly Sandor e Sandor Kocsis, e 3-1 a Budapest in rimonta, dopo la rete di Gordon Smith, grazie a Hidegkuti, Kocsic e Maté Fenyvesi.

Curioso notare come Ferenc Puskas, pur in campo in entrambe le occasioni, non avesse mai segnato; da quel periodo l’Ungheria ha battuto la Scozia in altre due occasioni, ultima delle quali un netto 3-0 nell’agosto 2004, ancora ad Hampden Park, grazie alla doppietta di Szabolcs Huszti (prima rete su rigore) e l’autogol di David Marshall, il portiere britannico. L’ultima partita però ha fatto registrare la vittoria della nazionale scozzese, anche in questo caso in trasferta: marzo 2018 e dunque già oltre sei anni fa, a Budapest la rete decisiva era arrivata all’inizio del secondo tempo con Matt Phillips. Cosa succederà questa sera nella partita degli Europei 2024? (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA DI SCOZIA UNGHERIA IN STREAMING VIDEO TV

La diretta tv di Scozia Ungheria non viene trasmessa in chiaro, nonostante la prima serata c’è contemporaneità con l’altra partita del girone e allora per assistere a questo match dovrete rivolgervi ai canali della televisione satellitare, che copre l’intera programmazione degli Europei 2024. Gli abbonati al servizio potranno accedere alle immagini anche tramite la diretta streaming video di Scozia Ungheria, che non comporta costi aggiuntivi: come sempre basterà infatti utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e attivare l’applicazione Sky Go con i dati del proprio abbonamento.

SCOZIA UNGHERIA: CI SI GIOCA IL TERZO POSTO!

Appuntamento intenso e molto delicato con la diretta di Scozia Ungheria: alla MHP Arena di Stoccarda si gioca alle ore 21:00 di domenica 23 giugno, per la terza giornata nel girone A degli Europei 2024. La Scozia potrebbe qualificarsi agli ottavi come una delle migliori terze: vincendo salirebbe a 4 punti e francamente possiamo dire che ce la farebbe, meglio sarebbe comunque ritoccare in maniera decisa la differenza reti che potrebbe anche valere il secondo posto in classifica, anche se qui il margine con la Svizzera (che tra l’altro dovrebbe perdere) è abbastanza netto ed evidente, lasciando poche speranze.

Ancora meno ne ha l’Ungheria di proseguire la sua corsa agli Europei 2024: i magiari hanno perso due volte e hanno -4 di differenza reti, Marco Rossi dovrebbe quindi prendersi la vittoria stasera e sperare che 3 punti bastino per andare agli ottavi, tre anni fa era stato così per la Slovacchia ma bisogna appunto definire i gol fatti e subiti, i gol incassati nelle due partite pesano eccome. Adesso vedremo cosa succederà nella diretta di Scozia Ungheria, aspettando che la partita si giochi proviamo a valutare come sempre facciamo le scelte di campo, prendendoci un momento per leggere insieme quelle che sono le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI SCOZIA UNGHERIA

Nella diretta Scozia Ungheria Steve Clarke fa ancora i conti con la squalifica di Porteous (due giornate), il modulo oscilla tra un 5-4-1 e un 3-4-1-2 con Ralston e Robertson che spingono molto sulle corsie laterali, in difesa invece brutto infortunio per Tierney e dunque reparto dimezzato, con Hanley e Hendry giocherà McKenna mentre McGregor e Gilmour formeranno la coppia centrale che si piazza nel settore nevralgico del campo. McTominay fa la spola tra la mediana e la trequarti, andando a dare una mano a McGinn, che può oscillare anche più indietro, e Ché Adams.

Per quanto riguarda l’Ungheria, il modulo resta il 3-4-2-1: Gulacsi il portiere, davanti a lui possono tornare titolari Attila Szalai e Fiola a fare reparto con Orban, Fiola invece può agire sulla corsia destra (in ballottaggio con Nego) lasciando Kerkez sull’altro versante del campo, in mezzo non si dovrebbe rinunciare alla regia di Adam Nagy che sarà affiancato come sempre da Schafer. Per quanto riguarda il reparto avanzato, Szoboszlai e Sallai si piazzano a ridosso del centravanti giocando tra le linee davanti a tutti è ballottaggio tra Varga e Martin Adam.

SCOZIA UNGHERIA: QUOTE E PRONOSTICO

La nazionale magiara è quella considerata favorita secondo le quote che sono pervenute all’agenzia Snai per la diretta di Scozia Ungheria. La differenza è comunque minima: il segno 2 per la vittoria della nazionale ungherese vi farebbe infatti guadagnare una somma corrispondente a 2,50 volte quanto investito, siamo ad un valore di 2,60 volte la posta in palio sul segno 1, per l’affermazione della Scozia. Il pareggio, eventualità che viene regolata dal segno X, con questo bookmaker porta in dote una vincita che equivale a 3,80 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto per la partita degli Europei 2024.











