VIDEO ASCOLI CAMPOBASSO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Cino e Lillo Del Duca le squadre di Ascoli e Campobasso finiscono col non farsi del male chiudendo la loro sfida con un pareggio per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i lucani iniziano bene la partita provando subito a prenderne il controllo anche tramite la sortita offensiva tentata da Di Stefano, la cui conclusione è stata però bloccata a terra dal portiere avversario Livieri intorno al 10′.

Video Union Clodiense Feralpisalò (0-1)/ Gol e highlights: segna Boci nel finale! (Serie C 30 ottobre 2024)

I minuti passano ed i marchigiani crescono tanto da riuscire a spezzare l’equilibrio di partenza verso il 16′ tramite il gol siglato da Bando, bravo a sfruttare l’assist offertogli dal suo compagno Bando. Al 21′ l’intervento di Mancini si dimostra poi provvidenziale nel negare la gioia dell’eventuale raddoppio a Marsura.

Video Torres Perugia (2-1)/ Gol e highlights: doppietta di Fischnaller! (Serie C 30 ottobre 2024)

Nel secondo tempo il copione del match non cambia rispetto anche a quanto accaduto qualche istante prima ed è in questo caso Silipo a sfiorare il bis per i bianconeri al 52′ con un tiro a giro alto di pochissimo rispetto allo specchio della porta difesa da Forte. Nel finale gli ospiti non demordono e ripristinano la parità con la rete firmata da Mondonico al 70′, lesto nell’insaccare la sfera sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nel recupero al 90’+1′ c’è spazio pure per il rammarico di Spalluto che va inutilmente vicinissimo al sorpasso.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Gabriele Restaldo, proveniente dalla sezione di Ivrea, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Alagna al 39′, Quaranta al 59′ e Maurizii all’83’ da un lato, Mancini al 28′, Celesia al 54′ e Bigonzoni all’89’ dall’altro. Il punto conquistato in questa dodicesima giornata di campionato permette all’Ascoli di toccare quota 9 ed al Campobasso di portarsi a 19 punti nella classifica del girone B della Serie C 2024/2025.

Video Triestina Albinoleffe (1-1)/ Gol e highlights: pari in extremis di Vertainen! (Serie C 30 ottobre 2024)

VIDEO ASCOLI CAMPOBASSO: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS